Calciomercato, l’annuncio su Messi: il papà svela dove giocherà

Ultimissime notizie sul futuro di Messi: il padre svela tutto, ecco dove giocherà.

Il giocatore di proprietà del Psg Messi è finito al centro delle voci di calciomercato. Il suo contratto è in scadenza e la possibile eliminazione dalla Champions League dei francesi può aprire alla separazione che può avvenire nel corso della prossima estate. Intanto arrivano le parole di suo padre che svela tutto riguardo il destino del figlio.

In vista del futuro del figlio arrivano le dichiarazioni del papà di Messi che è stato intercettato a Barcellona. C’è chi sogna un possibile ritorno della Pulce in Catalogna, ecco come stanno le cose.

Lionel Messi, arriva l’annuncio sul futuro

Ci sono novità riguardo il futuro di Messi che può lasciare il Psg nel prossimo calciomercato. Sono pochi i club che possono permettersi il giocatore che ha un super stipendio a Parigi. Il contratto con i francesi è in scadenza nel giugno 2023 e al momento non c’è ancora un accordo per quanto riguarda il rinnovo di contratto.

Ad oggi il futuro al Psg di Messi è tutto da scrivere. Proseguono, intanto, i contatti tra l’entourage dell’argentino e il Psg. Allo stesso tempo papà Jorge, che gestisce suo figlio, è stato intercettato oggi in Catalogna. Ecco le sue parole rilasciate al quotidiano Sport.

Il futuro di Messi può essere di nuovo a Barcellona? “Non ci sono le condizioni”, ad affermarlo è Jorge Messi. Il papà ha rilasciato queste breve dichiarazioni all’aeroporto El Prat mentre lasciava la città. Poi ha aggiunto: “Leo non giocherà ancora con il Barça, non credo. Non c’è nessuna offerta e noi non abbiamo avuto nessun colloquio con Laporta”.

Tutto da scrivere, dunque, il destino della Pulce che sta trattando il rinnovo con il Psg.

Ultime su Lionel Messi: addio Psg, dove può andare

Ci sono varie ipotesi che stuzzicano Messi che, dopo aver conquistato il Mondiale con l’Argentina, sogna di vincere un’altra Champions League magari proprio con il Psg. L’1-0 dell’andata, però, contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale, non aiuta i francesi che si giocheranno la qualificazione all’Allianz Arena. Intanto questa visita del papà di Messi a Barcellona lascia sognare ad un possibile ritorno della Pulce al Camp Nou. Anche se, come ammesso anche dal padre di Messi Jorge, la situazione è davvero complicata. Restano in lizza per prendere Messi i club della Major League Soccer, Inter Miami su tutti e quelli dell’Arabia Saudita dove milita già Ronaldo.