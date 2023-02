Addio al Tottenham e ritorno in Italia: c’è l’annuncio ufficiale di Conte

Ha parlato dopo Milan-Tottenham, rispondendo alle voci e facendo un annuncio ufficiale sul proprio ritorno in Serie A, Antonio Conte.

Non si nasconde più il tecnico che, quasi sicuramente, dirà addio agli Spurs al termine di questa stagione o addirittura prima, qualora le cose dovessero precipitare a Londra e in Premier League, con i risultati che rischiano di non arrivare.

Dopo la partita disputata tra Milan-Tottenham, nella sala stampa di San Siro, ha così commentato le voci che lo vedono protagonista di un ritorno in Serie A.

Conte, ritorno in Serie A: parla in conferenza stampa

Dopo alcune interviste rilasciate ai microfoni e ai media italiani, è arrivata la conferenza stampa di Antonio Conte a San Siro.

Al centro dei temi, sicuramente ci sono le voci che lo riguardano sul ritorno in Serie A. Voci che non sono mancate neppure in casa Milan, con l’opzione di vederlo come futuro allenatore dei rossoneri, qualora Stefano Pioli dovesse essere mandato via, al capolinea della sua avventura sulla panchina del club di Milano.

Da una parta all’altra, dall’Inter al Milan, a San Siro. Ma in generale, del ritorno in Serie A, parla così Antonio Conte: “Non sarà un problema tornare in Serie A, l’Italia è sempre nel mio cuore”.

Le parole di Antonio Conte

Quelle che seguono, sono uno stralcio delle parole rilasciate in conferenza stampa dopo Milan-Tottenham, da Antonio Conte: “Io ora vivo il presente, per il futuro vediamo, sono successe tante cose. Sapete benissimo che da italiano e amante dell’Italia e della Serie A, io sono anche l’ex CT della Nazionale azzurra… l’Italia è nel mio cuore, non ci saranno problemi su un mio eventuale ritorno in Italia un giorno”. Stesso Antonio Conte che, nel corso di questa stagione con il Tottenham, non sta vivendo benissimo la sua esperienza agli Spurs. A Londra, infatti, i risultati non arrivano. E di fronte ad una possibile eliminazione contro i campioni d’Italia in carica, al Tottenham potrebbero prendere provvedimenti. La sensazione, al momento, è quella di vedere Conte come tecnico degli Spurs fino a fine stagione e, per la prossima stagione, si vedrà quale sarà il suo destino.

Doppia ipotesi per Conte, Serie A o Real Madrid

C’è il ritorno in Serie A tra le ipotesi per il futuro di Antonio Conte, o altrimenti sarà al Real Madrid. Perché il PSG sembra già aver scelto il dopo-Galtier, puntando tutto su Zinedine Zidane. E allora per Conte restano vive le opzioni Milan o Juventus in Serie A, altrimenti occhio alla soluzione ai Blancos, se Ancelotti dovesse salutare per un’esperienza da CT con il Brasile.