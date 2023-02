Spezia: esonero Gotti, sostituto a sorpresa

Il campionato di Serie A potrebbe avere un altro allenatore esonerato in queste ore: si tratta di Luca Gotti dello Spezia, con il club ligure che ha già in pugno il sostituto.

Una decisione già presa da parte della società che aspetterà solo le prossime ore per fare la comunicazione definitiva riguardo il cambio in panchina. Sembra tutto già deciso tra le parti interessate.

Soltanto in un caso potrebbe saltare questa decisione, perché ora il club ligure è ad un passo dalla zona retrocessione e la società non ha intenzione di trovarsi in questa situazione.

Spezia: Luca Gotti a rischio esonero

Il calendario non è amico a Luca Gotti che ora rischia l’esonero con lo Spezia per il brutto momento. Il 2023 non è andato per il meglio e le ultime 4 partite, dove è arrivato soltanto 1 punto, può risultare decisivo, perché ora l’Hellas Verona sta rimontando ed è a soli 2 punti dal club ligure che rischia di andare in zona retrocessione in maniera inaspettata per la prima volta da quando è iniziata la stagione. Sono 19 punti dopo 22 partite di campionato, pochi considerando la media punti della salvezza degli ultimi anni. Eppure in questo momento è in zona salvezza il club, ma potrebbe ritrovarsi nella zona rossa da un momento all’altro.

Perché il Verona insegue a 17 punti (solo 2 lunghezze) dopo un periodo importante che ha portato a diversi punti conquistati. Ora inizia totalmente un altro campionato che può mettere lo Spezia in una brutta situazione. Gotti rischia l’esonero con lo Spezia che ha già il sostituto come nuovo allenatore. Una scelta che potrebbe essere totalmente a sorpresa. Ma l’attuale tecnico ha ancora una speranza per rimandare questa decisione del club.

Spezia Juventus: ultima occasione per Gotti

Luca Gotti può essere esonerato dopo Spezia Juventus. Sarà determinate il risultato di questa prossima e difficile partita di Serie A. Si giocherà domenica alle ore 18:00 in Liguria la gara, dopo che la Juve giocherà giovedì con il Nantes in Europa League. Sarà un’occasione importante da poter sfruttare.

Ma occhio alle sorprese, perché Gotti può essere esonerato dallo Spezia anche prima della Juve. Sarà il presidente Platek a dare la sentenza definitiva proprio in queste ore.

Spezia: Lorieri in attesa del nuovo allenatore

Dopo la riunione dei massimi vertici si deciderà il futuro di Gotti che può essere esonerato e sostituito da Lorieri, suo attuale vice allo Spezia. Potrebbe essere proprio l’allenatore in seconda a prendere le redini in mano della squadra in attesa poi di capire quale sarà la scelta definitiva. I nomi in lista sono quelli di Semplici, D’Aversa e Iachini. Nulla da fare per Sousa che era una delle idee delle ultime ore, ma ha raggiunto l’accordo con la Salernitana.