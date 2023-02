Sassuolo-Napoli, tegola per il mister: l’annuncio sull’infortunio

Arriva l’annuncio in merito all’infortunio del giocatore che non sarà a disposizione per la prossima partita di campionato che vedrà Napoli e Sassuolo scontrarsi l’una di fronte all’altra.

Brutta notizia per l’allenatore che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori uomini a disposizione.

Ecco l’annuncio relativo all’infortunio del giocatore che non potrà prendere parte alla sfida Sassuolo-Napoli, prevista venerdì 17 febbraio alle ore 20,45. E’ la società, attraverso una nota ufficiale, a rendere noto i dettagli sullo stop del ragazzo. Trema l’allenatore, che svelati i tempi di recupero e il possibile sostituto.

Infortunio, salta Sassuolo-Napoli: il comunicato ufficiale

Non arrivano notizie confortanti per l’allenatore che in vista del prossimo impegno di campionato non avrà a disposizione il giocatore che ha subito un brutto infortunio. E’ la società a diramare il comunicato ufficiale in merito alle condizioni fisiche del ragazzo che salterà la prossima gara di Serie A che vedrà scontrarsi Sassuolo e Napoli.

Nella giornata di oggi è arrivata l’annuncio in merito all’infortunio dell’attaccante del Sassuolo Berardi. Uscito nel corso della sfida scorsa contro l’Udinese, il giocatore calabrese si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato lo stop. Dionisi dovrà fare a meno del suo capitano in vista della sfida contro la squadra di Spalletti.

Questo è il comunicato:

“Gli esami a cui si è sottoposto Domenico Berardi hanno evidenziato un sofferenza all’adduttore sinistro. Gli accertamenti hanno comunque escluso lesioni acute, si tratta di una cicatriziale. Quotidianamente si valuteranno le condizioni fisiche del giocatore”.

Ecco i possibili tempi di recupero: quando Dionisi potrà riavere a disposizione con il Sassuolo Berardi.

Sassuolo, quando torna Berardi

Dal comunicato ufficiale del Sassuolo non sono stati resi noti i tempi di recupero per il ritorno in campo di Berardi. Secondo le prime indiscrezioni possibile che il calciatore possa tornare a disposizione con la squadra nel giro di due, tre settimane. Si attendono dunque nuovi accertamenti che serviranno a capire quanto tempo servirà prima che il giocatore possa rientrare in gruppo. Per Dionisi non mancano, comunque, le soluzioni. In rosa ci sono vari giocatori che possono giocatore in quella posizione a partire dal neo acquisto Bajrami, che è arrivato nel corso del calciomercato invernale 2023 per sostituire Traore, che si è trasferito al Bournemouth. Lui, così come Defrel, rappresentano delle valide alternative senza dimenticare il giovane D’Andrea. Ovviamente l’ultima parola sarà del mister che, intanto, potrà contare sul rientro a pieno regime di Andrea Pinamonti che da qui a fine stagione dovrà essere un’arma in più per la squadra.