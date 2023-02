Inter: lite Barella Lukaku, il club ha scelto chi punire

Lite tra Barella e Lukaku all’Inter che ha scatenato il caos in queste ultime ore. Le immagini viste contro la Sampdoria non hanno fatto felici in molti ed è in arrivo la sanzione.

La società nerazzurra ha deciso chi punire in questa situazione, perché c’è stato un comportamento che non ha portato frutti al club, anzi si è sentito vistosamente penalizzato.

L’ultima partita con la Sampdoria è arrivato ancora un risultato negativo da parte dell’Inter con i tanti tifosi presenti che si aspettavano tutt’altro. Ora si fa sempre più dura in campionato.

Inter: lite Barella Lukaku

Un brutto episodio che non si doveva registrare secondo la società. Perché non è la prima volta e ora sono in arrivo sanzioni pesanti dopo la lite di Barella e Lukaku in Sampdoria Inter. Una scena pessima per l’immagine del club e per la tranquillità dello spogliatoio, perché prima della fine del primo tempo si sono viste delle brutte scene. Troppo alta la tensione in campo con l’Inter che non riusciva a sbloccare la partita e alla fine è finita proprio col risultato di 0-0.

Un risultato che complica il cammino in Serie A dell’Inter che ora sembra dover dire addio alla lotta scudetto col Napoli a +15 e dovrà preoccuparsi delle squadre che inseguono. Perché sono in tante a giocarsi i posti in Champions League per il prossimo anno e due di queste possono restare fuori dalla corsa e creare un danno economico importane al club. L’Inter non ha intenzione di restare fuori dall’Europa che conta e per questo motivo punirà Barella e Lukaku per la lite mandando un segnale forte a tutta la squadra e l’ambiente.

Inter: multa per Barella e Lukaku

La decisione è ormai presa, l’Inter punirà Lukaku e Barella per quanto accaduto con una multa. Saranno entrambi i giocatori a dover pagare per quanto accaduto in Sampdoria Inter. Ora testa bassa e pensare al futuro. Perché c’è una stagione da salvare da parte dei nerazzurri che lottano ancora su tre fronti. La società chiede che non si ripetano più gesti simili e avvisa Lukaku e Barella che hanno già ricevuto una pesante ammonizione con la multa che andranno a pagare dopo la lite.

Inter: lite Barella Lukaku, colpe anche di Inzaghi

Sarà anche Simone Inzaghi a dover saper gestire meglio queste situazioni. Perché la lite tra Barella e Lukaku è un qualcosa che Inzaghi all’Inter deve saper controllare anche fuori dal campo e mandare un segnale chiaro a tutti. Sicuramente a fine partita sono arrivate le dichiarazioni del tecnico contrariato contro i due giocatori per quanto accaduto e detto di essere intervenuto nello spogliatoio all’intervallo di Samp Inter.