Lazio, infortunio Immobile e tegola: l’annuncio di Sarri

Le condizioni di Ciro Immobile dopo l’infortunio preoccupano la Lazio e Maurizio Sarri. I risultati della squadra stanno arrivando a momenti altalenanti ma l’assenza del bomber ha significato dover fare affidamento continuamente sugli stessi calciatori, rischiando altri infortuni.

È stato lo stesso Maurizio Sarri, alla vigilia della partit a di Europa League, a chiarire la situazione relativa all’infortunio di Ciro Immobile. Il capitano e centravanti della Lazio ne avrà ancora per molto o tornerà in campo già domani? Il futuro della Lazio si scrive adesso, dopo i problemi vissuti in Serie A nell’ultimo periodo che hanno caratterizzato malumori nell’ambiente.

Infortunio Immobile: le ultime sulle condizioni

In casa Lazio è scoppiata il caso Immobile per l’infortunio? I risultati dell’ultimo periodo non stanno soddisfacendo Maurizio Sarri e gli obiettivi sembrano allontanarsi pian piano. Il futuro è da scrivere già con l’Europa League e con le prossime partite di Serie A che possono decidere la stagione della Lazio.

L’obiettivo della Lazio è tornare in Champions League ma la stagione sta vivendo momenti troppo altalenanti. I biancocelesti sono a quota 39 punti, a -2 dalla zona Champions League e tutto sembra possibile. Purtroppo per Sarri, però, ci sono situazioni interne che vanno risolte il prima possibile per ritrovare la tranquillità.

Secondo le ultime notizie di casa Lazio, la situazione legata all’infortunio di Ciro Immobile è rientrata ma fisicamente non è al top.

Infortunio Lazio, parla Sarri: ecco come sta

Alla vigilia della partita contro il Cluj, Maurizio Sarri ha parlato della questione sull’infortunio di Immobile e dell’intera rosa. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

“Basic ha avuto un periodo molto complesso ma ora mi sembra in crescita. Vecino invece ha accusato le fatiche del Mondiale dal punto di vista mentale. Si sentiva responsabile dell’eliminazione, per fortuna ora sta meglio e ci sarà utile. Gila ha avuto un infortunio fastidioso e non era al top ma ora lo terrò in considerazione vista l’indisponibilità di Romagnoli”.

Problemi Immobile? “Ciro vive un periodo come tutti quelli che sono abituati a fare un gol a partita e stanno un paio di mesi senza segnare”.

Infortunio Immobile, Sarri: “Ha bisogno di giocare”

L’infortunio di Ciro Immobile lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. Il bomber biancoceleste è pronto a tornare in campo e al gol il prima possibile.

Infortunio Immobile? “Ha un leggero sottofondo di giramento, è l’aspetto più normale per questi ragazzi abituati a segnare con continuità. Ovviamente deve crescere la sua condizione fisica. Non è un periodo in cui ci sono tanti allenamenti, se non individuali, e quindi ha bisogno di giocare. Sicuramente non può fare ora due partite da 90 minuti in 3 giorni“.

Che partita sarà con il Cluj? “A livello europeo sono tutte partite tirate, non esistono partite facili. Se pensassimo così peccheremmo di superficialità. Per costruire una mentalità ci vogliono anni, è un lavoro che nasce nella quotidianità“.