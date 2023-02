Serie A, esonero ufficiale: la scelta sul sostituto

Salta una nuova panchina in Serie A. Arriva la decisione da parte del club che ha deciso di mandare via l’allenatore. Ecco la scelta in merito al nuovo tecnico che è pronto a subentrare.

Novità in vista per quanto riguarda il destino del tecnico che sembra ormai segnato. Dopo l’addio dalla Salernitana di Davide Nicola, con Iervolino che ha scelto di puntare su Paulo Sousa, un altro club italiano ha deciso di mandare via l’allenatore e puntare su un altro profilo.

La Serie A sta entrando nel vivo e anche le società non vogliono perdere ulteriori punti in classifica. Per questa ragione le società sono pronte a stravolgere tutto e a mandare via gli allenatori per dare una sterzata in più alla stagione. Intanto arriva l’annuncio riguardo il destino del tecnico con la società che ha deciso ufficialmente di esonerarlo. Sono ore decisive per quanto riguarda il suo sostituto.

Al quart’ultimo posto in classifica, lo Spezia si gioca tanto nella prossima sfida di campionato contro la Juventus. Sulla carta il match è proibitivo ma la squadra dovrà fare punti visto che dietro c’è l’Hellas Verona che insegue ed è a meno due punti. Ecco perché la proprietà americana ha deciso di mandare via l’allenatore dello Spezia Gotti. L’annuncio ufficiale è atteso in serata. Intanto è l’edizione online della Gazzetta dello Sport ad anticipare tutto.

Intanto arriva già il nome del nuovo allenatore dello Spezio che sarà Leonardo Semplici. Intanto il tecnico per la sfida contro la Juventus sarà un altro, ecco tutti i dettagli.

Luca Gotti lascia lo Spezia: arriva l’esonero. Il tecnico paga gli ultimi risultati negativi ottenuti in questo periodo e il 2-2 contro l’Empoli. Ecco perché la dirigenza ha deciso di mandarlo via. Tempi stretti per il sostituto, contro la Juventus in panchina di sarà Fabrizio Lorieri che guiderà lo Spezia solo per la prossima giornata con i liguri che affronteranno i bianconeri.

Il direttore generale dell’area tecnica Eduardo Macia ha già deciso di portare allo Spezia Semplici che è il nuovo allenatore. Il tutto dovrà essere ufficializzato nelle prossime ore.

Novità in vista per lo Spezia: ecco le ultimissime notizie sul club ligure. Arriva la decisione ufficiale del presidente Philip Platek, che ha avuto un lungo colloquio con il responsabile dell’area tecnica Macia. C’è l’esonero di Luca Gotti che lascia lo Spezia con 19 punti in 22 partite. Arriverà Semplici, che avrà il compito di guidare i liguri alla salvezza. Il tecnico, però, non ci sarà contro la Juventus. Arriverà soltanto dopo questo turno di campionato. Per il match contro i bianconeri in panchina ci sarà Lorieri.