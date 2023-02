Milan: doppio infortunio, condizioni e tempi di recupero

Ci sono subito degli aggiornamenti importanti per il Milan riguardo le condizioni dei giocatori infortunati. Ora sono stimati i tempi di recuperi e la data del rientro per due giocatori fondamentali per gli schemi di Pioli.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Milan, perché il club rossonero si gioca tutto in campionato con una zona in Champions League da recuperare dopo un mese di gennaio horror.

Inoltre, il Milan deve anche giocarsi il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League, dove può superare il Tottenham e qualificarsi ai Quarti dopo tanti anni.

Infortuni Milan: due ko importanti per Pioli

Una notizia che non ci voleva per Pioli ora che il Milan si è ripreso e ha ottenuto due vittorie di fila. Perché gli infortuni continuano a tormentare il Milan in questa stagione, ma il mese di gennaio da incubo è pronto ad essere messo alle spalle da ogni singolo giocatore. Tutti determinati verso gli obiettivi finali, con tanto di tentativo di passare il prossimo turno di Champions e conquistare una delle prime 4 posizioni in Serie A. C’è anche voglia di recuperare i migliori giocatori e tra questi c’è Tomori che si è infortunato nel Milan con la società che spera di recuperarlo il prima possibile.

Il difensore inglese si è infortunato ed è fuori da almeno 4 partite. Doveva tornare ieri contro il Tottenham ma una ricaduta gli ha impedito di andare in panchina col resto dei compagni. Per questo motivo ora bisognerà capire quando tornerà. Ma non solo Tomori è infortunato anche Bennacer tra i top del Milan dei titolari. Ora arrivano aggiornamenti su quelle che sono le condizioni dei due giocatori e capire la data del loro rientro in campo.

Infortunio Tomori, rientro vicino

Ormai ci siamo per quello che può essere il rientro di Tomori che sarà valutato nelle prossime ore per capire se già sarà a disposizione nella prossima partita contro il Monza. Non sarà rischiato e soltanto quando sarà pronto sicuramente il giocatore sarà mandato nuovamente in campo dal proprio allenatore, per un finale di stagione decisivo per il club rossonero.

Milan: infortunio Bennacer, rientro ancora lontano

Oltre a Tomori anche il rientro di Bennacer per il Milan è davvero importante, per questo ci sono degli aggiornamenti anche riguardo il centrocampista. Al momento non ci sono possibilità di vedere in campo, invece, Bennacer con il Milan per la prossima partita.

Bisognerà aspettare ancora un po’ per il centrocampista rossonero, che spera di esserci almeno in panchina per la partita contro l’Atalanta di fine mese, uno scontro diretto importante per la zona Champions League che non può permettersi di sbagliare la squadra di Pioli.