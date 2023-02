“In Italia con un’altra squadra”, l’agente rompe il silenzio: c’è l’annuncio

Una rivelazione importantissima legata al futuro del gioiello di casa Napoli. Il giocatore che sta letteralmente trascinando il club verso il sogno, divenuto ormai obiettivo Scudetto, potrebbe finire altrove.

A parlare del suo futuro è l’agente del calciatore del Napoli, che ha rilasciato un’intervista proprio parlando delle voci di mercato che non sono mancate.

Dopo quanto mostrato fino ad ora, avendo macinato gol e assist, fornendo al Napoli una soluzione offensiva da urlo, ecco cos’ha dichiarato il suo agente parlando quest’oggi del futuro del giocatore.

Calciomercato Napoli, parla l’agente del giocatore: l’intervista

Ha rilasciato un’intervista l’agente del calciatore che sta brillando in Serie A col Napoli. Il calciatore azzurro ha fatto fino ad ora un campionato da urlo, trascinando i partenopei a +15 sull’Inter che insegue.

A prendere voce, quest’oggi, è il suo agente. Ha parlato di futuro e del suo momento col Napoli.

Ai microfoni di CalcioNapoli24.it ha parlato Mamuka Jugheli, agente di Kvicha Kvaratskhelia. Quelle che seguono, sono le parole dopo le voci che non sono mancate su un possibile passaggio ad un altro club italiano, attraverso un’importante proposta economica.

Mercato Napoli, l’agente di Kvaratskhelia: “In Italia con un’altra squadra?” La risposta

L’agente di Kvaratskhelia parla di quello che è il futuro del giocatore, che sarà ancora al Napoli. E sicuramente non in una rivale in Serie A, stando a quelle che sono le sue rassicurazioni: “Lui vuole giocare solo col Napoli in Italia, in Serie A si vede solo con la maglia del club azzurro”.

Spiega tutto in merito al futuro di Kvaratskhelia: “Sono bugie le cose che riportano dall’estero. Kvara non ha niente a che fare con un’agenzia britannica, non ci sono terze parti che curano i suoi interessi. Kvara ha contatti solo con me e suo padre. C’è molto interesse da parte di diversi club in Europa, ma in questo momento non pensa a nient’altro che al Napoli. Vuole far bene sia in campionato che in Champions League, lui vuole la felicità dei tifosi del Napoli”.

Il messaggio d’amore di Kvaratskhelia per il Napoli

L’agente di Kvaratskhelia spiega il legame creato tra il georgiano e la città di Napoli: “Pensa solo allo Scudetto, vuole regalarlo alla gente che ama. Calcisticamente si vede solo con la maglia del Napoli in Italia, non giocherà in nessun altro club italiano a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria, lo amano tutti”.