Serie A, Pulisic è l’occasione: svelata tutto su data e destinazione

Svelato tutto in merito alla data e alla destinazione, per quanto riguarda il futuro di Christian Pulisic.

Il calciatore che piace in Serie A e che rappresenta un’occasione vera e propria, considerando il mancato rinnovo del Chelsea che lo mette alle porte di Londra con destinazione estera, potrebbe dire addio a giugno.

La situazione contrattuale sta obbligando il Chelsea a separarsene e, occhio all’ipotesi italiana perché in Serie A potrebbe dare una svolta alla sua stessa carriera.

Calciomercato, occasione Pulisic: le ultime dall’estero

È dall’estero, precisamente dall’Inghilterra, che svelano tutto sul futuro di Christian Pulisic. Il calciatore statunitense, dopo aver giocato in Bundesliga e in Premier League, potrebbe dare una svolta alla sua carriera, giocando in un altro campionato in futuro.

Perché c’è la Serie A tra le opzioni di Pulisic, come ipotesi per il suo domani. Un club in particolare vuole mettere le mani sul suo cartellino ed economicamente si presenterebbe un’occasione per lui.

Il calciomercato del Milan vede protagonista Pulisic, i rossoneri sembrano non aver dimenticato il talento statunitense che, qualora dovesse salutare il Chelsea, lo farebbe per un club importante e ai vertici del calcio italiano ed europeo. E il Milan, che vuole tornare a primeggiare in Serie A, potrebbe piombare su di lui per dare a Rafael Leao un compagno di squadra sulla trequarti offensiva, di primissimo livello.

Mercato Milan, dall’Inghilterra: colpo Pulisic

Il colpo è Christian Pulisic, per il Milan, lo svelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, i rossoneri potrebbero mettersi in coda per il colpo da 30 milioni di euro. La stessa cifra è quella che chiede il Chelsea per la sua cessione, i rossoneri per ora si spingerebbero verso i 20 e non oltre. Tutto, infatti, dipenderà dalla stessa valutazione economica che ne fanno i Blues.

Ultime Milan, su Pulisic c’è concorrenza dell’Atletico Madrid

Ha trovato solo 4 presenze in questa stagione, Christian Pulisic, con la maglia dei Blues. Pertanto il futuro è altrove, non più a Londra, dove non ha intenzione di continuare. Il Chelsea è disposto ad accontentarlo, non vedendolo più come parte integrante del progetto del club. E non c’è solo il Milan su Pulisic perché, l’ipotesi di cessione, potrebbe portarlo all’Atletico Madrid. Dalla Liga c’è infatti l’interesse dei Colchoneros, che andrebbero a prenderlo per inserirlo tra le gerarchie di Simeone al posto di Carrasco, sempre più ai margini del club. E chissà che, l’arrivo possibile a titolo definitivo di Joao Felix al Chelsea nella prossima estate, non possa essere legato ad un coinvolgimento di Pulisic nell’affare tra Atletico e Chelsea.