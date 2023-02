Calciomercato: Giuseppe Rossi torna in Italia, colpo in attacco

Torna in Italia Giuseppe Rossi. Il giocatore ha voglia di mettersi di nuovo in mostra nel club italiano. C’è la voglia da parte del presidente di portare a termine questa operazione.

Ultimissime notizie di calciomercato. Attualmente svincolato, Giuseppe Rossi sta valutando con attenzione il suo futuro. All’età di 36 anni vuole provare un’altra grande sfida per questa stagione.

Torna in Italia Giuseppe Rossi: è il colpo di mercato del club che sta lottando per non retrocedere. Acquisto a sorpresa da parte della società che ha deciso di rinforzare l’attacco con l’innesto dell’esperto attaccante.

Calciomercato: Giuseppe Rossi torna in Italia, la svolta

Nuova avventura per Giuseppe Rossi che torna in Italia con l’intenzione di sorprendere tutti dopo i grandi numeri e le grandi giocate del passato. Il giocatore ha trovato un nuovo accordo con la società italiana che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare l’attacco. A sorpresa, Giuseppe Rossi firma di nuovo con la squadra di Serie B.

E’ il presidente Tacopina a portare alla Spal Giuseppe Rossi in questa finestra di mercato dedicata agli svincolati. La squadra di Ferrara sta giocando per non retrocedere ed è in piena lotta salvezza. C’è stato ultimamente il cambio in panchina con Oddo che ha preso il posto di De Rossi.

Con Giuseppe Rossi la Spal punta a fare il salto di qualità definitivo per restare in serie cadetta. Come riportato da Tmw, le parti sono pronte a chiudere l’accordo. Il giocatore è attualmente svincolato ed è reduce dall’esperienza dello scorso anno proprio con il club biancoceleste dove ha messo a segno 14 partite e 3 gol.

Giuseppe Rossi alla Spal, le ultime notizie

Ha voglia di tornare e a 36 anni Giuseppe Rossi firma in Serie B con la maglia della Spal. L’ufficialità arriverà nelle prossime ore.

L’ultima apparizione in Serie A di Giuseppe Rossi è con la maglia del Genoa, quando nella stagione 2017/18 firmò un contratto fino a dicembre e totalizzò 9 presenze ed anche 1 gol. Poi è rimasto fermo dopo essere risultato positivo ad alcuni esami antidoping, in particolare alla dorzolamide (utilizzato nei colliri). Successivamente il giocatore ha avuto la possibilità di allenarsi con il Manchester United e con il New Jersey per poi tornare nel 2020 nel campionato americano tra le fila del Real Salt Lake con cui ha totalizzato 7 presenze ed un gol. Lo scorso anno, poi, nella seconda parte di stagione Tacopina l’ha riportato in Italia, alla Spal. E quest’anno una nuova avventura per Giuseppe Rossi che prosegue la sua carriera nella città di Ferrara.