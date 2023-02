Da eroe a separato in casa: svelato il nuovo club del Dibu Martinez

Clamoroso colpo di scena che riguarda il “Dibu” Martinez, da eroe con l’Argentina in Qatar a separato in casa con l’Aston Villa.

Le cose sembrano cambiate per lui in Premier League, perché direbbe addio al campionato inglese per giocare in un nuovo campionato. Non è in Serie A però che vedrebbe il suo futuro, occhio alle ipotesi che lo vedono come protagonista indiscusso di quello che sarà il mercato del domani.

Il “Dibu” Martinez rischia di separarsi anzitempo dall’Aston Villa, con la valutazione economica che però resta enorme, a seguito di quanto messo in luce in Qatar, con la sua Argentina campione del Mondo nell’inverno appena trascorso.

Calciomercato, colpo Emiliano Martinez: la notizia

È dall’estero che svelano le ultime notizie di calciomercato, che riguardano il portiere campione del Mondo, Emiliano Martinez.

Il suo atteggiamento ha fatto discutere e non poco, con lo stesso tecnico dell’Aston Villa Unay Emery che non ha apprezzato moltissimo gli stessi atteggiamenti assunti dal portiere argentino che, per il futuro, rischia di restare fuori, tanto da essere ceduto.

La valutazione economica però resta elevatissima e sono pochi i club che riuscirebbero a spendere i circa 30 milioni che chiede l’Aston Villa per la cessione di Emiliano Martinez. E, in coda, c’è un club della Liga, per il domani del “Dibu”.

Ultime di mercato, il “Dibu” Martinez in Liga: la destinazione

Emiliano Martinez potrebbe finire in Liga nel prossimo calciomercato. Non sarebbe considerato incedibile dall’Aston Villa e, stando a quel che riportano i colleghi di Fichajes.net, dalla Spagna, il futuro di Martinez potrebbe essere all’Atletico Madrid.

Il portiere dell’Argentina non è più considerato incedibile dai “Villans” che, per il futuro, vorrebbero cambiare portiere. Andando ad arricchirsi sulla sua cessione, con i 30 milioni di valutazione economica che ne fanno per Emiliano Martinez e cedendolo in Liga. Perché in Spagna, a prenderlo, potrebbe essere il “Cholo”, Diego Simeone.

Il “Dibu” Martinez è l’erede di Oblak: le ultime

Dalla Spagna, dunque, rivelano la possibilità di vedere il “Dibu” Martinez come diretto erede di Oblak, per l’Atletico Madrid. Molto però, o forse tutto, dipenderà solo ed esclusivamente dal futuro del Cholo Simeone, tecnico che dovrà restare all’Atletico Madrid, per cambiare il destino di Emiliano Martinez. Perché è lui a volerlo all’Atletico, ma con un altro allenatore in panchina, le cose potrebbero cambiare. Dipenderà molto dalle volontà dunque, l’Aston Villa ha fatto già sapere che non calerà le proprie pretese economiche. Via dall’Aston Villa solo per 30 milioni e non di meno, l’Atletico per ora sembra potersi spingere per circa 20 milioni di euro.