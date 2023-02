Il mondo del calcio prega, ricoverato per una polmonite: il messaggio del club

La leggenda del calcio francese è stato ricoverato a causa di una polmonite. I tifosi scrivono, sui social: “Preghiamo per la leggenda”, c’è anche il messaggio del club in merito a quanto accaduto in queste ultime ore.

A comunicare le condizioni di Laurent Blanc, ricoverato per una polmonite, è il Lione. Il club francese, del quale è allenatore appunto la leggenda del calcio in Francia, ha fatto sapere a tutti i tifosi che hanno lasciato un messaggio sui social facendo andare in tendenza il nome di Blanc, le vere condizioni del tecnico.

Il Lione, club di Laurent Blanc, ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha spiegato quelle che sono le condizioni del tecnico, dopo il ricovero. Non è in panchina la leggenda del calcio francese e, quello che segue, è il comunicato ufficiale della società dell’OL. Ecco cos’hanno scritto sul sito: “Il nostro allenatore, Laurent Blanc, è attualmente ricoverato a causa di una polmonite. Si trova a riposo e le sue condizioni stanno migliorando giorno per giorno. Il nostro pensiero è sempre sul tecnico, il nostro allenatore speriamo possa stare definitivamente meglio per poterlo rivedere in panchina. Ci vediamo presto, mister!”

Laurent Blanc è fuori pericolo: nuovi aggiornamenti

Arrivano nuovi aggiornamenti di Laurent Blanc e si trarrebbe solo di un forte spavento quello che è emerso nel corso di queste ultime concitate ore. Laurent Blanc sarebbe fuori pericolo, con i medici che vogliono tenerlo comunque sotto controllo, in attesa delle dimissioni dall’ospedale che permetterebbero poi all’allenatore del Lione di tornare in panchina a svolgere tutte le sue attività.