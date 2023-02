Formazioni Milan Tottenham: scelta inaspettata di Pioli

Milan Tottenham è la partita di Champions League degli Ottavi di Finale che tutti i tifosi aspettano da tanto tempo. Arrivano le ultime notizie su quella che sarà la sfida di San Siro.

Importanti notizie che riguardano le scelte che saranno fatte in campo dai due allenatori, in particolare quello rossonero. Perché ora c’è una notizia del tutto inaspettata.

Il Milan potrebbe essere uscito da un periodo difficilissimo e ora deve confermarlo in una notte Champions che può segnare anche il resto della stagione.

Milan Tottenham: partita decisiva

Perché il Milan dopo tante sconfitte anche pesanti incassate ha avuto la forza di reagire nell’ultima partita ritrovando la vittoria che mancava da più di un mese. Anche la porta imbattuta è arrivata, con la compattezza che potrebbe essere stata ritrovata. Ora Pioli e il Milan cercano conferme e lo faranno nella notte di Champions League degli Ottavi di Finale contro il Tottenham. Erano anni che i tifosi aspettavano una partita simile e ora arriva la conferma con lo stadio che sarà pieno per gli Ottavi Champions che mancavano da anni ai rossoneri.

Per questa partita ci sono delle scelte che dovrà fare l’allenatore, che vuole che la squadra si continui a confermare e possa ritrovare ancora la vittoria come capitato nell’ultima giornata di Serie A contro il Torino. Dall’altra parte ci sarà il Tottenham di Conte che dopo l’esperienza al Milan torna a San Siro da avversario ancora dei rossoneri in una sorta di Derby personale. Il Tottenham nell’ultima partita di campionato ha subito un pesante 4-1 e ora vuole rialzarsi dopo la sconfitta. Dall’altra parte ci sarà il Milan di Pioli che sembra aver già sciolto la maggior parte dei dubbi che aveva per questo tipo di partita di Champions League.

Formazione Milan Tottenham: Pioli conferma modulo e tridente

Ci sono stati dei cambiamenti negli ultimi giorni da parte dell’allenatore. Ora arrivano da La Gazzetta dello Sport le ultime di formazioni per la partita Milan Tottenham di Champions League.

Per la sfida con il Tottenham l’allenatore dei rossoneri mister Stefano Pioli riconferma il 3-4-2-1 delle ultime partite di campionato per il suo Milan. Thiaw per Kjaer al centro della difesa, ballottaggio tra Calabria e Saelemaekers sulla zona di destra di centrocampo. In attacco vedremo ancora il tridente formato da Brahim Diaz, Giroud e Leao.

Probabili Formazioni Milan Tottenham

Per la sfida degli Ottavi di Finale di Champions League Milan Tottenham ci sono queste probabili formazioni che possono essere schierate dai due allenatori: