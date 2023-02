Serie A, infortunio dopo Sampdoria-Inter: tegola per il mister

Ultime notizie Serie A. Infortunio per il calciatore dopo la sfida Sampdoria Inter di ieri sera, terminata 0-0. Svelate le sue condizioni.

Tegola per l’allenatore, al termine della partita di campionato è arrivata la notizia sulle condizioni fisiche del giocatore. Una situazione, questa, che andrà monitorata con grande attenzione nelle prossime ore.

Aggiornamenti riguardo lo stop del calciatore che si ieri si è fatto male nel corso della partita di campionato tra Sampdoria e Inter, terminata 0-0. Un risultato positivo per i padroni di casa che sono ancora in lotta per la salvezza.

Sampdoria-Inter, infortunio per il giocatore: le sue condizioni

Pareggio a sorpresa dell’Inter che ieri è stata fermata dalla Sampdoria sullo 0-0. Un punto importante per i padroni di casa, in chiave salvezza. Al contrario, invece, i neroazzurri perdono terreno con il Napoli primo indiscusso in Serie A con un margine di vantaggio netto e alto sulle inseguitrici. Nel post partita è arrivato il commento di Simone Inzaghi che si è detto deluso del risultato maturato a Marassi.

Inoltre la sfida è stata segnata anche dalla discussione Lukaku Barella avuta durante la gara, un battibecco che non è passato in sordina e che non ha fatto piacere allo stesso tecnico così come a tutti i tifosi.

Intanto arrivano aggiornamenti anche riguardo l’infortunio del giocatore dell’Inter Gosens che è uscito a causa di un problema muscolare. Svelati i tempi di recupero.

Il tedesco ieri, un po’ a sorpresa, è stato schierato dal primo minuto in campo da Simone Inzaghi. Nel giro di rotazioni e di cambi, che ha visto la presenza in campo dall’inizio anche di Lukaku, il tecnico dei neroazzurri ha valuto concedere spazio a chi in questo momento ha giocato poco. Anche perché la squadra è attesa da un tour de force tra Serie A e Champions League, con l’Inter impegnata agli ottavi nel doppio confronto contro il Porto. Prestazione sufficiente per Gosens anche se ha dovuto lasciare il terreno di gioco a fine primo tempo per un affaticamento all’adduttore destro. Ecco come sta adesso.

Inter infortunio Gosens, le ultime

C’è preoccupazione in casa Inter riguardo l’infortunio di Gosens, che ieri durante la partita contro la Sampdoria è dovuto uscire a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Inzaghi resta in attesa di capire i tempi di recupero del tedesco che poteva essere un’arma in più in questo momento, visto le tante partite che la squadra neroazzurra dovrà affrontare tra campionato e Champions League. Nelle prossime ore Gosens si dovrà sottoporre a degli esami che chiariranno meglio il suo quadro clinico. L’auspicio è che possa recuperare in fretta.