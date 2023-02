Nuova chance per De Rossi: per lui si aprono le porte della Serie A

In questi mesi alla guida della SPAL Daniele De Rossi ha dimostrato di essere un allenatore al grane futuro, nonostante i risultati ottenuti alla guida della squadra di Ferrara non abbia convinto a pieno società e piazza.

Proprio a causa di questo Daniele De Rossi è stato da poco esonerato dalla SPAL, ma per l’ex capitano della Roma si sarebbe subito presentata una nuova chance, questa volta in Serie A.

Dopo gli ultimi risultati deludenti il club ha infatti deciso di procedere anch’esso all’esonero decidendo di puntare proprio su DDR come figura di traghettare per salvare una stagione che rischia di prendere una piega negativa.

SPAL, è ufficiale l’esonero di De Rossi: il comunicato

Arrivato solo pochi mesi fa, gli ultimi deludenti risultati sono costati caro a Daniele De Rossi che è stato proprio pochi minuti fa esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra della SPAL.

Il club emiliano ci ha tenuto a ringraziare e comunicare la decisione sull’ex leggenda della Roma e della Nazionale italiana tramite una nota ufficiale sui propri canali ufficiali. Tra le righe del comunicato della SPAL si può infatti leggere:

“Daniele De Rossi sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutti i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliore fortune professionali pere il futuro della loro carriera.”

De Rossi subito nella mischia: occasione in Serie A

La prima esperienza da allenatore per Daniele De Rossi non è sicuramente da ricordare, ma nell’ex capitano della Roma la “macchia” dell’esonero non sembra possa avere alcuna ripercussione visto che potrebbe presentarsi nell’immediato una nuova chance per lui.

Stando alle ultime notizie, infatti, un club di Serie A starebbe pensando di offrire la panchina a Daniele De Rossi dopo gli ultimi deludenti -a tratti anche sconcertanti- risultati dell’attuale tecnico in campionato.

Nelle prossime ore ci sarà dunque una riunione della dirigenza per valutare l’operato del mister, ma l’impressione è che il club di Serie A sia sempre più convinto di procedere all’esonero per affidare proprio a De Rossi la guida della prima squadra per il resto della stagione a modi traghettatore, perchè al momento solo una figura del genere potrebbe salvare la stagione.

Serie A, può arrivare De Rossi: ecco chi lo sta valutando

La Salernitana starebbe valutando il profilo di Daniele De Rossi in caso di esonero di Davide Nicola. Il tecnico piemontese è infatti sempre più vicino alla separazione dal club granata dopo la sconfitta col Verona, e Iervolino insieme alla dirigenza avrebbe indicato nell’oramai ex SPAL un valido profilo al quale affidare la panchina.

L’ex capitano della Roma non è però l’unico, visto che la Salernitana starebbe seguendo anche Montella e Semplici.