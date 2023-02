Calciomercato: Zidane ha trovato l’accordo, torna in panchina

Ultimissime notizie sul futuro del giovane allenatore francese Zinedine Zidane che è pronto a firmare il suo nuovo contratto. E’ già stato trovato anche l’accordo con la proprietà.

Dopo anni senza panchina ora per lui sembra essere arrivato il momento giusto per approdare su una nuova panchina, ecco perché è in arrivo una nuova novità riguardo questa possibile e definitiva scelta.

Le voci di mercato arrivano da lontano riguardo la scelta dell’allenatore francese che in questi anni è stato corteggiato da tantissimi club. Ora sembra essere arrivata la decisione definitiva.

Calciomercato: Zidane firma come nuovo allenatore

Il tecnico francese ha intenzione di tornare in panchina adesso. Perché per due anni è rimasto senza panchina aggiornandosi e in attesa di una svolta per quella che era la panchina che desiderava e sognava, quella della Nazionale francese. Niente da fare però, perché a contratto scaduto del ct Deschamps e con la finale persa dei Mondiali in Qatar, ai rigori contro l’Argentina, è arrivata la decisione ufficiale della Federcalcio francese si rinnovare ancora con Deschamps e rinunciando alla possibilità di ingaggiare Zidane come nuovo allenatore della Francia. Ma ora dopo alcuni anni è pronta la svolta per ritornare in panchina con un club.

Adesso c’è la conferma, perché Zidane accetterà l’offerta di un club per diventare allenatore e lo farà sempre più vicino a casa sua. Al termine di questa stagione sono tante le squadre che pensano di cambiare e tra queste sembra esserci proprio quella francese del Paris Saint-Germain che può dire addio a Christophe Galtier. Molto dipenderà dalla Champions League che insegue da anni il presidente Al Khelaifi con il club e non è mai riuscito ad ottenere nonostante ha costruito in questi anni una squadra stellare. L’ultimo tentativo potrebbe essere con Zidane in panchina al PSG.

PSG: Zidane in panchina

Il prossimo anno dovrebbe sedere proprio lui sulla panchina del Parco dei Principi. Un nuovo allenatore per il PSG che ha scelto Zinedine Zidane al posto di Galtier. A dare l’annuncio è la nota tv spagnola Chiringuito, molto vicina alle vicende importanti di mercato e quelle che riguardano il tecnico francese.

Si è parlato tanto anche del Real Madrid, ma alla fine Zidane accetterà di diventare l’allenatore del PSG. Ci sono tante polemiche in Francia attorno alla squadra di Parigi che non sta ottenendo buoni risultati e uscire dalla Champions League ancora potrebbe creare la definitiva rottura con l’attuale allentore.

PSG: Zidane arriva per la Champions

L’obiettivo di Zidane al PSG sarà la Champions League sicuramente e bisognerà costruire una squadra importante. Lui che ha già vinto 3 volte questo trofeo col Real Madrid. Da capire se l’arrivo di Zidane al PSG servirà per trattenere grandi campioni come Mbappe, Neymar e Messi.