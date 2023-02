Il mister annuncia l’addio del capitano: “Non rimarrà con noi”

A pochi giorni dall’inizio della 23esima giornata di Serie A, dove la corsa all’Europa si infittisce sempre di più, è arrivato un annuncio che potrebbe senza ombra di dubbio creare tensioni all’interno del gruppo squadra e con i tifosi.

In una recente intervista, infatti, il mister ha praticamente annunciato l’addio del capitano nel prossimo calciomercato estivo, scuotendo tutto l’ambiente dicendo in maniera molto franca che: “Il ragazzo non rimarrà con noi“.

Ora ci sarà solo da capire dove e per quanto andrà via, ma soprattutto con chi il club sostituirà uno dei giocatori più influenti ed amati negli ultimi anni.

Calciomercato Serie A: cambia completamente il futuro del capitano

Il futuro di uno dei giocatori più chiacchierati delle scorse sessioni estive di calciomercato sta per essere una volta e per tutte svelato. Il rinnovo di quest’estate dava l’idea che l’attuale capitano del club potesse rimanere a vita con i suoi attuali colori in dosso ma, incredibilmente, qualcosa sembra essere cambiato nel corso di questa stagione, tra rapporti con il mister o con la società.

Ad annunciare direttamente questa situazione, quasi di frattura se così la si può definire, è stato lo stesso mister in una recente intervista che, quasi rassegnato, ha parlato senza giri di parole del futuro del suo top player.

Nel corso dell’intervista per DAZN, infatti, Alessio Dionisi ha parlato del futuro di Berardi al Sassuolo, considerando non solo il prossimo calciomercato ma anche alla possibilità per il 10 di chiudere la carriera in neroverdde.

Sassuolo, Berardi a vita in neroverde? L’annuncio di Dionisi

In estate Domenico Berardi ha firmato “un rinnovo a vita” con il Sassuolo, che lo legherà al club emiliano sino al 30 giugno 2027. Il 10 di Dionisi in passato è stato desiderio di mercato di diversi club, ma il suo amore nei confronti del Sassuolo lo ha portato a rifiutare ogni possibile offerta.

Ora è concreta la possibilità che Berardi possa ritirarsi al Sassuolo, ma Alessio Dionisi ne ha così parlato nel corso della lunga intervista rilasciata ai microfoni di DAZN:

“Berardi a vita? Ha firmato un contratto che può dare questa impressione, ma io penso che un giocatore, soprattutto se è in una piazza piccola come Sassuolo , deve trovare motivazioni e ogni giocatore deve ambire sempre più in alto.”

Berardi via: Dionisi non firmerebbe per la sua permanenza

Già e dichiarazioni sulla questione di rinnovo hanno lasciato intendere come Alessio Dionisi non creda che davvero Berardi possa rimanere a vita al Sassuolo, anche perchè già negli scorsi calciomercato sono arrivate offerte che ora, invece, potrebbero far vacillare il 10 neroverde.

Il tecnico emiliano ha infatti detto: “Berardi via? Già in passato ha rifiutato offerte importanti, ma forse non sentiva la necessità di dover andare via. Domenico tiene tanto al Sassuolo, a questi colori. In estate ha firmato anche un rinnovo importante ma non firmerei sul fatto che possa rimanere a vita da noi.”