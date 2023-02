Calciomercato: Sergio Ramos in Serie A, annuncio ufficiale

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Sergio Ramos, il calciomercato lo renderà di nuovo protagonista in estate perché con il PSG è ormai finita.

Uno dei grandi difensori della storia del calcio è pronto a prendere una decisione importante per il suo futuro, perché ora può esserci la svolta decisiva ed è stato lui stesso a parlarne.

Ramos vuole dimostrare ancora una volta di essere uno dei migliori nel suo ruolo nonostante l’età e avrà le prossime partite per farlo.

PSG: Sergio Ramos dice addio

Vuole salutare con la Champions League il calciatore spagnolo. Perché è il suo grande desiderio, dire addio con un trofeo che ha vinto già tante volte, ma questa volta vorrebbe alzarlo al PSG dove saluterà Sergio Ramos a fine stagione. Il contratto è in scadenza e non sarà rinnovato. Già ci sono le idee chiare da parte del giocatore che ha espressamente comunicato quello che sarà il suo futuro.

Ci sono diverse occasioni che si possono palesare in vista dei prossimi mesi, perché la prossima squadra potrà ingaggiare gratis l’ex Real Madrid. Dipenderà da diverse situazioni che possono fare la differenza per la firma di Sergio Ramos con una nuova squadra, di sicuro andrà via dal PSG.

Per Sergio Ramos sarà ritiro quasi sicuramente al termine della stagione con il Paris Saint Germain. Bisognerà caprie se ci saranno offerte importanti per il difensore spagnolo che presto farà 37 anni e ha ancora uno stipendio elevato. Starà a lui la scelta di ridurre il suo ingaggio e firmare con un nuovo club o salutare il mondo del calcio giocato per prendersi un po’ di riposo.

Calciomercato: Sergio Ramos annuncia il suo futuro

Arrivnao le parole di Sergio Ramos pronto al ritiro con le ultime sfide al PSG. L’ex difensore storico del Real Madrid ha parlato ai canali ufficiali della Uefa in vista della super sfida d’andata contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni:

“Dopo qualche anno di riposo tornerò al calcio, è sempre stata la cosa che mi ha dato più adrenalina nella vita. Mi vedo come allenatore, ds o presidente di qualche club in futuro. La Champions League con il Paris Saint Germain è la mia ultima grande sfida nella mia carriera da calciatore”.

Calciomercato Serie A: la scelta di Sergio Ramos

Occhio a qualche possibile occasione in Serie A, mentre in Arabia Saudita e MLS potrebbero esserci le offerte più stuzzicanti per il giocatore anche dal punto di vista economico. Al termine di questa stagione arriverà la decisione finale di Sergio Ramos che ora vuole la Champions League con il Paris Saint Germain. Il messaggio è stato chiaro.