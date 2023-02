Il talento sbarca in Serie A, tutto pronto per giugno: va in una big

Oramai beniamino della propria tifoseria e titolare inamovibile della formazione, dopo un’incredibile prima parte di stagione il talento è diventato desiderio di mercato dei migliori club al mondo.

In questi giorni si è parlato tanto del suo futuro che regalare non poche sorprese ma, stando alle ultime notizie, una big di Serie A sarebbe riuscita a superare la concorrenza preparando tutto in vista di giugno per l’arrivo del talento che, in rosa, andrà a sostituire proprio quel giocatore la cui cessione è stata una delle più discusse delle ultime stagioni.

Ci sono da limare, ovviamente, gli ultimi dettagli, ma l’impressione è che presto il giocatore sbarcherà in Italia.

Calciomercato Serie A: il talento firma per una big

Ci vuole ancora tanto prima dell’inizio della prossima sessione estiva di trasferimenti, ma il tempo non ostacola assolutamente alcuni club a muoversi con largo anticipo per mettere le basi di quello che sarà il loro calciomercato.

Tra le più attive in questo frangente ci sono sicuramente le big di Serie A che, complice anche un’incremento della qualità e difficoltà del campionato, già starebbero studiando ed individuando quei profili con i quali rinforzare le rispettive rose. Una in particolare avrebbe già addirittura messo le basi per quello che sarà il colpo dell’estate, fiondandosi prepotentemente sul talento che andrà a sostituire un ex titolare della formazione.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, in vista del prossimo calciomercato estivo la Roma avrebbe intenzione di portare in giallorosso Alex Baena del Villareal per sopperire all’addio di Nicolò Zaniolo.

Roma, occhi su Alex Baena: il Villareal fissa il prezzo, forse

Josè Mourinho si è follemente innamorato di Alex Baena, esterno offensivo -molto duttile- del Villareal classe 2001. Lo spagnolo, ex Girona, è cresciuto tanto in questa stagione al punto di essere riuscito a panchinare Samuel Chukweze, l’eroe dell’Europa League di due stagioni fa.

L’interesse della Roma è dunque una sorta di dimostrazione di quanto bene Baena stia facendo sotto la guida di Quique Setién, questione che è sotto gli occhi del Villareal che, dopo essergli riuscito a rinnovare il contratto fino al 2027, potrebbe decidere di cederlo in estate ad una cifra record.

Affinché questo posta accadere il Submarino Amarillo vuole che vengano accontentate le sue richieste, che di certo non sono basse. Secondo dati Transfermarkt la valutazione del cartellino di Baena -ad oggi- si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma in vista del prossimo calciomercato il Villareal non ascolterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro.

Roma, i numeri di Baena: meglio di Zaniolo

Quello ad aver convinto la Roma a seguire da vicino Alex Baena in vista del prossimo calciomercato estivo sono i numeri che il gioiello del Villareal sta regalando in questa stagione, al momento migliori rispetto all’ex Zaniolo -che in caso di approdo dovrebbe per l’appunto sostituire.

L’esterno spagnolo, infatti, in 30 partite stagionali ha messo a referto ben 10 gol e 5 assist, risultando essere anche in diverse situazioni decisivo.