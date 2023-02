Calciomercato: resta ancora alla Juventus, c’è l’accordo

La Juventus sta costruendo il futuro del club nonostante tutto quello che sta accadendo fuori dal campo con la giustizia sportiva. Arrivano delle notizie di calciomercato importanti per la i tifosi.

La società bianconera è sempre più determinata a fare cose importanti e rialzarsi come non mai dopo quello che sta subendo. Ora arrivano delle notizie molto interessanti per quanto riguarda il club.

Perché il mercato sembra bloccato in attesa di capire come andrà a finire questa vicenda legale, ma nonostante tutto il club ha già l’accordo con alcuni giocatori per confermarsi anche per i prossimi anni.

Calciomercato Juventus: c’è l’accordo

Arrivano aggiornamenti importanti che riguardano la Juventus. Perché nelle prossime settimane si saprà di più con il club riguardo quella che è la vicenda legata alla giustizia sportiva, dove la Juve deve fare i conti con quelle che possono essere delle penalizzazioni nei confronti della società e anche la possibilità di una retrocessione in Serie B. Nonostante questo però la Juve guarda con l’aspetto positivo al futuro, perché il club sta già lavorando per migliorarsi sempre di più nonostante la situazione.

I prossimi mesi saranno necessari per la nuova dirigenza per mettere in piedi una squadra competitiva per il prossimo anno, da affidare quasi sicuramente ancora a Massimiliano Allegri, che ha un lungo contratto ancora con il club bianconero. Già sono stati rivisti i contratti in scadenza e la proprietà è entrata in azione su un contratto in particolare. Nonostante tutto la Juve ha l’accordo con Danilo per il rinnovo di contratto.

Juventus: rinnovo Danilo, l’annuncio

Accordo trovato tra la Juventus e Danilo: il difensore è in scadenza 2024, prolungherà fino al 2026. A dare la notizia sono stati i colleghi di Sky Sport e ora bisogna soltanto aspettare l’annuncio. Perché è proprio nelle prossime ore che già può arrivare la svolta per quello che accadrà con il giocatore.

La Juventus ha chiuso il rinnovo di Danilo assicurandosi le sue prestazioni per altri tre anni, ma occhio anche a quella che può essere la scelta del club che può proporre al giocatore anche di poter restare per altri anni a lungo in società.

Juventus: Danilo futuro da dirigente

Grande rapporto tra Danilo e tutto l’ambiente della Juventus. Perché il difensore brasiliano è sempre più leader dello spogliatoio e per questo motivo c’è anche la possibilità che per il futuro possa rientrare in qualche ruolo dirigenziale. Sarà una scelta che tra tre anni farà lo stesso giocatore insieme alla sua famiglia e alla società. Al momento però c’è grande considerazione da parte della Juventus di Danilo che è visto come grande esempio dentro e fuori dal campo da parte di tutti, compagni, dirigenza e tifosi.