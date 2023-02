Ancelotti prepara la beffa al Napoli: scelto come partner di Mbappè

Clamoroso colpo di scena che riguarderebbe uno dei fuoriclasse del Napoli che è pronto a riportare lo Scudetto in città dopo oltre 30 anni.

A beffare il Napoli, dopo lo Scudetto, potrebbe essere l’ex Ancelotti che, a Florentino Perez, avrebbe già indicato un nome preciso da affiancare al grande colpo che porta a Mbappè. Il fuoriclasse dei partenopei, dunque, “rischierebbe” di giocare ai Galacticos con Mbappè nella prossima stagione, finendo in un tridente da urlo con Vinicius JR per i Blancos.

Aurelio De Laurentiis dovrà infatti fare i conti con l’elevatissima cifra che verrebbe messa sul tavolo dal Real Madrid, per il colpaccio nella prossima stagione, portando il fuoriclasse della Serie A al Santiago Bernabeu.

Calciomercato Napoli, via per il Real Madrid: Ancelotti prepara la beffa

Prepara la beffa Carlo Ancelotti, ha voglia di portarsi al Real Madrid l’asso del Napoli. Il fuoriclasse che sta letteralmente trascinando gli azzurri verso la corsa Scudetto è l’obiettivo dei Blancos per il calciomercato della prossima estate.

A fine anno, dopo aver finalmente realizzato il sogno per un intero popolo, quello azzurro, potrebbe preparare la valigia per finire in uno dei migliori club della storia del calcio mondiale. Un tridente da urlo quello che si ritroverebbe davanti, a quel punto, Carlo Ancelotti.

Perché il club delle Merengues ha già messo in chiaro che, nella prossima estate, verranno spesi non pochi milioni per arrivare al grande obiettivo. Il Real Madrid vuole Kvaratskhelia, che verrebbe inserito nel tridente con Mbappè e Vinicius JR.

Mercato Napoli, Kvaratskhelia al Real Madrid: le ultime

Sono i colleghi di Fichajes.net a riportare le ultime notizie di calciomercato legate al Napoli e al possibile approdo al Real Madrid di Kvaratskhelia. Il fuoriclasse georgiano, secondo i media spagnoli, è la vera idea per il reparto offensivo dei Blancos. Ancelotti seguiva il georgiano sin dai tempi del Napoli, quando lo stesso talento che ora vale più di 100 milioni, era giovanissimo. Lo stava seguendo per il futuro, ai tempi Giuntoli scelse di prendere altri innesti, quali Lozano, Politano e altre soluzioni per le corsie. Perché aveva bisogno di maturare, facendosi trovare pronto come lo si è mostrato adesso, al Napoli. Tanto maturo da essere pronto, adesso, per un club come il Real Madrid.

Ultime Napoli, le cifre del possibile addio per il Real Madrid di Kvaratskhelia

Qualora dovesse accettare la proposta, il Napoli per Kvaratskhelia, non si andrebbe per meno di 120 milioni di euro. Il Real Madrid si spingerebbe fino ai 100 milioni che, ad oggi, risultano pochi per il Napoli. Se dovesse decidere di separarsi dal georgiano, il Napoli vorrebbe arricchirsi con la sua cessione e a Madrid, dunque, sono avvisati.