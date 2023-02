Zaniolo al Milan, la verità della madre: l’annuncio spiazza il Galatasaray

Ultimissime notizie di calciomercato Milan. Arriva la notizia riguardo Nicolò Zaniolo che è sempre in orbita dei rossoneri per la prossima stagione, ecco la rivelazione della madre dell’ex giocatore della Roma ora al Galatasaray.

Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport raccontando dei retroscena riguardo il futuro di suo figlio.

Annuncio a sorpresa da parte della madre di Zaniolo in merito al destino di suo figlio che, la scorsa settimana, ha completato il suo trasferimento al Galatasaray. La situazione a Roma, infatti, si era complicata a seguito del rifiuto del giocatore di trasferirsi al Bournemouth in Premier League, che aveva messo sul piatto ben 35 milioni di euro. A complicare tutto anche la volontà del ragazzo di non rinnovare con i giallorossi ed un clima ostile che si era creato con tutta la tifoseria. Ecco perché dopo la chiusura del mercato al 31 gennaio, si è aperta a sorpresa la pista turca con le parti che hanno trovato in extremis un accordo. Intanto c’è sempre la possibilità di un ritorno in Italia di Zaniolo con il Milan che continua a seguirlo per la prossima estate.

Calciomercato Milan: retroscena Zaniolo, le parole della mamma

Ecco la verità riguardo il motivo per il quale è saltato il trasferimento al Milan di Zaniolo. A parlarne è la mamma dell’ex numero 22 giallorosso.

“Nicolò per il Tottenham e il Milan avrebbe richiesto gli stessi soldi della Roma o si sarebbe ridotto l’ingaggio. Questo lo voglio chiarire. Purtroppo, però, le due società non hanno trovato l’accordo con la Roma in merito al trasferimento. Ecco perché a quel punto è arrivato il Bournemouth. Inoltre smentisco anche la notizia riguardo l’offerta per lo stipendio di ncinque milioni a stagione: non è assolutamente vero”.

Successivamente poi è nata e si è chiusa a stretto giro la trattativa riguardo il passaggio di Zaniolo al Galatasaray. L’Italia, comunque, può tornare di moda sempre visto che nel contratto firmato è presente una clausola da 35 milioni di euro che permetto a Nicolò di tornare in Serie A o andar via dal campionato turco in qualsiasi momento.

Roma: i motivi dell’addio di Zaniolo

Francesca Costa, madre di Zaniolo, ha spiegato anche le ragioni per il quale figlio ha deciso di andare via da Roma. La priorità per Nicolò era quella di trasferirsi al Milan o al Tottenham, per le due big si sarebbe ridotto anche l’ingaggio, ma alla fine l’affare è saltato.

Ecco la verità, intanto, riguardo l’addio dalla Roma.

“Posso dire che l’anno scorso c’era già la possibilità di andar via da Roma. Ne avevamo parlato con la società il quale chiedeva cinquanta o sessanta milioni. All’epoca era questo il valore che loro davano a mio figlio. Non sono mai arrivate offerte di questo tipo e lui ha deciso di restare. Si aspettava, però, il rinnovo di contratto con cifre in linea alla valutazione che la Roma dava. Ciò, però, non è mai arrivato”.