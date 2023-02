Hellas Verona: l’allenatore frena l’entusiasmo, ecco cos’è accaduto

Il Verona di Zafferoni e Bocchetti batte 1-0 la Salernitana nello scontro diretto salvezza e ora riapre tutto in Serie A per il finale di stagione.

Verona Salernitana: le parole di Zafferoni

L’allenatore Marco Zaffaroni è intervenuto a Dazn dopo Hellas Verona Salernitana:

“E’ bello il momento e cosa si stanno godendo i ragazzi che stanno lavorando tanto in un momento difficile. Siamo in una posizione complicata, ma con calma e grande forza abbiamo fatto un altro passettino in avanti con fiducia. La Salernitana è un’ottima squadra, i ragazzi sono stati bravissimi dal punto di vista mentale. Abbiamo lavorato sulla testa dei giocatori, perché ci sono ancora tante partite per giocarci le nostre chance. Bisogna lavorare uno step alla volta e stiamo affrontando bene il momento adesso, manca ancora molto. Lazovic e Montipò sono due pedine fondamentali, stanno giocando ad altissimi livelli con grande qualità. “.