Sampdoria: Stankovic provato in diretta, il motivo

L’Inter non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria di Stankovic che ottiene un punto importante per la Serie A.

Sampdoria Inter: le parole di Stankovic

Le parole di Dejan Stankovic al termine di Sampdoria Inter a Dazn:

“Le ultime partite abbiamo lasciato tanto in giro nei punti, ma il calcio è come nella vita, si trova l’equilibrio. Dopo il Monza ero distrutto, soprattutto per i ragazzi. Oggi qualche episodio ci è andato a favore e il merito è tutto dei ragazzi che hanno dato tanto. Abbiamo giocato contro una rosa spettacolare. Noi abbiamo giocato a viso aperto calcolando i rischi. Per i miei gusti dobbiamo creare e tirare molto di più negli ultimi 25 metri. Lavoriamo ogni santo giorno per la salvezza, vogliamo dare tutto a prescindere dei problemi. Dobbiamo uscire a testa alta dal campo, non so se basterà, ma è importante questo perché non si può descrivere il rapporto con i tifosi. Gli attaccanti stanno lavorando molto per fare il meglio possibile. Cerco di mettere tutti in condizione durante la settimana i miei ragazzi”.