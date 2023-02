Serie A: Palladino ha convinto il top club, ecco dove

Raffaele Palladino vola con il suo Monza in Serie A e il nuovo allenatore che da quest’anno ha avuto l’occasione di approdare nella massima serie italiana è pronto già al grande salto di qualità.

Ora i grandi club di Serie A iniziano a pensare a lui in vista del futuro, perché potrebbe esserci l’occasione definitiva per il suo ingaggio.

Perché a 38 anni è uno dei più giovani tecnico in circolazione e l’Italia può esultare per quello che sta facendo.

Serie A: Palladino sorprende con il Monza

Nel 2019 ha chiuso la sua carriera da calciatore proprio con il Monza di Gallaini e Berlusconi per poi iniziare subito la carriera da allenatore iniziano dalle giovanili per due anni, poi un anno con la Primavera e la grande occasione arrivata dopo sei giornate di Serie A post esonero di Stroppa. Al suo arrivo dopo pochi giorni subito una vittoria pesante, per la prima storica in A del Monza contro la Juventus di Allegri. Da ultimo con 1 punto in classifica ora il Monza sogna addirittura l’Europa. Perché l’andamento da quando è arrivato Palladino al Monza è di 8 partite vinte, 4 pareggi e 4 sconfitte (oltre la sconfitta in Coppa Italia con la Juve per 2-1).

In Serie A è stato un cammino fantastico arrivati fino a questo punto, perché a parte la pesante sconfitta per 4-1 con il Milan il club monzese non ha ottenuto altri ko pesanti, visto che le restanti 3 partite perse sono state giocate alla pari fino alla fine: 1-0 con la Lazio, 1-0 con l’Empoli e 1-2 con il Bologna.

Per quanto riguarda le vittorie, invece, sono state due su due in campionato contro la Juve tra andata e ritorno con un bottino pieno importante, visto che sono stati segnati 3 gol e subiti 0 dai bianconeri. Poi un pareggio anche con l’Inter tra le grandi. Ora il Monza si gode con Palladino il 10 posto con 29 punti ed è a -1 dal 7 posto che vuole dire Conference League.

Calciomercato: club di Serie A interessati a Palladino

E adesso in tanti seguono da vicino l’allenatore del Monza Raffaele Palladino in Serie A, perché presto può già diventare uno degli allenatori di un top club, considerando anche la sua giovane età di 38 anni. Il gioco convince, così come la solidità difensiva e la cura ai dettagli nel poter anche leggere la gara a partita in corso.

Serie A: dove può andare ad allenare Palladino

Le squadre che possono pensare a Palladino come nuovo allenatore del futuro in Serie A sono: la Juventus in caso di addio di Allegri, la Roma se Mourinho andrà via e il Milan con un possibile addio improvviso di Pioli. Il suo contratto col Monza scade nel 2023 e il suo stipendio è tra i più bassi di Serie A (200mila euro l’anno). I prossimi mesi saranno decisivi anche per un possibile rinnovo.