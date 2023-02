Salernitana, esonero Nicola: l’allenatore ha trovato il colpevole

Il Verona di Zafferoni e Bocchetti batte 1-0 la Salernitana di Nicola che continua ad accumulare sconfitte in questo momento della stagione di Serie A.

Verona Salernitana: le parole di Nicola

L’allenatore Davide Nicola è intervenuto a Dazn dopo Hellas Verona Salernitana:

“Questa è una partita che ci deve fare innervosire che si può portare a casa. Si accettano le sconfitte, ma non questa. Non accetto quello che è accaduto, dovevamo rischiare di più e potevamo fare meglio in determinate situazioni che ci permettevano di portare via almeno un punto. Il calcio è anche questo, siamo in un momento dove non ci va tutto per il meglio. In tante situazioni non siamo determinati e commettiamo errori individuali dove paghiamo alla prima fragilità. A me dispiace perché questa è una squadra che mi piace e che può raggiungere la salvezza, ma bisogna anche sapere che questa si deve portare a casa almeno con un pareggio. C’era rammarico negli occhi dei giocatori a fine partita. Sono sicuro che questa squadra raggiungerà il proprio obiettivo”.