Juventus, Chiesa contro Allegri: spunta il labiale, scoppia il caso

Retroscena interessante quello della Gazzetta dello Sport riguardo la Juventus, Allegri e Federico Chiesa. E’ successo tutto ieri nel corso della partita contro la Fiorentina.

Nel finale gli animi si sono accessi. Non solo la discussione di Allegri con un tifoso, che ha fischiato Paredes, Kean e De Sciglio, il tecnico dei bianconeri è stato bersagliato anche per la decisione su Federico Chiesa. Un labiale chiaro quello dell’ex Fiorentina che non ha digerito la decisine del suo allenatore.

Successo importante, quello di ieri della Juventus contro la Fiorentina. Nel finale di gara la rete di Castrovilli, poi annullata per fuorigioco di Ranieri, aveva fatto spaventare i bianconeri che negli ultimi minuti si erano chiusi troppo in difesa. Deludente la prestazione di Kean e Paredes, entrati a partita in corso. Intanto c’è un retroscena riguardo Federico Chiesa e Max Allegri, ecco cosa è accaduto.

Chiesa contro Allegri, è successo durante Juve-Fiorentina

Ci sono nuove novità riguardo la Juventus che ieri ha battuto per 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Adrien Rabiot. E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a sottolineare il malumore di Federico Chiesa che si è scagliato contro la decisione del tecnico.

“Quando Allegri l’ha richiamato in panchina Federico Chiesa ha scosso la testa, ha scandito un “no” plateale immortalato dalle telecamere e poi è uscito dal campo scuotendo la testa, filando via in panchina infastidito. L’allenatore bianconero ha rilevato Chiesa al minuto 83, a sette minuti dalla fine, scatenando la reazione dell’esterno. Ci sarebbe stato poi un battibecco tra i due con Allegri che avrebbe rimproverato l’ex Viola con toni duri appena arrivato in panchina. Alla fine la Juve ha portato a casa il risultato vincendo 1-0″.

Juventus, queste le parole di Allegri su Chiesa

Nel dopo partita l’allenatore della Juventus Allegri si è soffermato sulla prova di Chiesa lanciando qualche stoccatina all’ex Fiorentina. “Posso dire che tutti si sono sacrificati oggi (ieri, ndr), anche Di Maria, abbiamo fatto una buona fase difensiva. Chiesa? Deve importare a fare una cosa, giocare dentro al campo. L’ho messo per giocare l’uno contro uno per prenderli alle spalle”.