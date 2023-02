Juventus, Agnelli di nuovo sotto accusa: “Ha fatto una porcheria”

La situazione in casa Juventus potrebbe prevedere ulteriori problemi. La penalizzazione arrivata qualche settimana fa ha creato scalpore clamoroso e sono spuntate nuove intercettazioni che potrebbero portare altri danni in casa bianconera. Il caso plusvalenze e il caos stipendi è tenuto sotto controllo dalla Procura Federale.

Le prossime settimane saranno determinanti per capire quale sarà il futuro della Juventus. I bianconeri sperano di non ricevere ulteriori penalizzazioni, per non rischiare di perdere altri punti in classifica e rischiare anche la Serie B.

Juventus, Agnelli ancora sotto accusa: le ultime

I problemi in casa Juventus continuano. Andrea Agnelli aveva detto addio subito dopo l’inizio delle indagini della Procura di Torino che hanno coinvolto l’ex presidente bianconero, insieme a Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. La società rischia ancora dopo le indagini della Procura di Torino e di quelle della FIGC?

Nei mesi scorsi sono arrivate le dimissioni della dirigenza della Juventus e sono partite le indagini. I problemi finanziari della Juventus emersi dagli ultimi bilanci hanno portato al clamoroso cambio di rotta e ora potrebbero avverarsi scenari che potrebbero mettere in difficoltà i bianconeri non solo dal lato giudiziario ma anche da quello sportivo.

Secondo le ultime notizie, per Andrea Agnelli ci sono altre accuse dopo quanto accaduto al mondo Juventus.

Juventus, forti acccuse ad Agnelli: parla Moncalvo

Il giornalista Gigi Moncalvo, a Visione TV, ha svelato alcuni clamorosi retroscena relativi ad Andrea Agnelli e al mondo Juventus.

“Andrea Agnelli nella lettere d’addio alla Juventus ha anche detto che tra i suoi c’è l’affare con la Volkswagen. In sostanza nel 2012 Agnelli decide che c’era bisogno di un nuovo sponsor di maglia. Andò a firmare un accordo di 5 anni con Volkswagen. La squadra della Fiat che ha il marchio Volkswagen fece infuriare Marchionne. Sergio quando seppe questa cosa dai tedeschi, diede in escandescenze giustamente se la prese con la famiglia Agnelli”.

Cosa successe? “Quel contratto venne fatto immediatamente stracciare da John Elkann, e fu costretta la Jeep a fare la sponsorizzazione: 35 miliardi per 5 anni, 2012-17 e poi altri 5 fino al 2022″.

Elkann e Marchionne contro Agnelli e la Juventus: il retroscena

Gigi Moncalvo ha rivelato una storia molto particolare sugli anni di Andrea Agnelli alla Juventus. Ecco il racconto del giornalista ai microfoni di Visione TV.

“John Elkann quella cosa della Volkswagen la legò al dito, perché Marchionne nella sua ira funesta e legittima non capiva come potevano far gestire conti e bilanci tanto importanti ad Andrea Agnelli. A quel punto John Elkann decise di mettere qualcuno che controllasse la condotta di Andrea, che gli impedisse di combinare altre porcherie del genere. Solo a uno squilibrato può venirgli in mente di mettere il marchio Volskwagen sulla maglia della Juventus che era una squadra FIAT”.