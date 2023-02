Lite Lukaku Barella: Inzaghi svela cos’è accaduto

L’Inter non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria nell’ultima partita di Serie A. Tanti problemi accaduti in campo.

Sampdoria Inter: le parole di Inzaghi

Le parole di Simone Inzaghi al termine di Sampdoria Inter a Dazn:

“Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e tirato tanto, non abbiamo sottovalutato la partita. Abbiamo giocato con una squadra che ha corso tanto e non ci ha regalato niente. Non dobbiamo guardare in avanti al Napoli, ma solo a noi stessi. Lukaku sta meglio sempre di più ogni giorno che passa, Lautaro e Dzeko stanno facendo grande cose e Romelu è partito bene, oggi poteva fare gol. Nel secondo tempo è calato e ho deciso di toglierlo perché c’erano tante distanze. C’è rammarico, perché i ragazzi hanno preso la partita nel modo giusto. Dovevamo essere più lucidi a finalizzare, soprattutto nel finale. Battibecco tra Lukaku e Barella, sono cose che non mi piacciono ma a fine primo tempo abbiamo risolto tutto. Erano seduti vicino perché stanno sempre insieme, sono cose che non devono farsi vedere. C’è speranza di fare bene in Europa, non affronteremo un avversario facile”.