Commenti omofobi, insulti shock e accuse gravissime: parla l’ex Juventus

Sanzione per l’ex Juventus, a causa di commenti omofobi di cui è accusato.

Sarebbero scioccanti gli insulti a sfondo razzista contro i gay e la comunità LGBT, presunti commenti dai quali si è voluto difendere, dopo le accuse gravissime e che hanno portato ad un provvedimento nei suoi riguardi.

Comunica sui social, com’è solito fare, quelle che sono le vicende che lo riguardano. L’ex Juventus ha fatto chiarezza dopo le accuse gravissime che lo riguardano in prima persona.

Juventus, l’ex bianconero accusato di omofobia: la vicenda

È accusato di omofobia, l’ex calciatore della Juventus è finito al centro di alcune polemiche legate a dei commenti, dei quali sarebbe accusato. Gravissimi i fatti che lo riguardano e dai quali ha provato a difendersi, spiegando la sua posizione.

Nel corso dei giorni scorsi, l’ex giocatore della Juventus ha subìto una condanna di 1000 euro che ha dovuto versare a due associazioni per alcuni insulti omofobi che lo stesso ex bianconero avrebbe proferito in merito alla partita di Champions League del 2019, quando in campo sono scesi PSG e Manchester United.

Accusato della vicenda è Patrice Evra, l’ex Juventus avrebbe utilizzato parole che hanno leso la sensibilità di due associazioni che hanno chiesto e ottenuto un risarcimento. A prendere parola è stato lo stesso Evra, in merito ai fatti emersi e dei quali è accusato.

Accuse shock per Evra: “Io omofobo? Vi spiego tutto”

Ha voluto spiegare, chiarendo la propria posizione, l’ex Juventus. Patrice Evra si è difeso così dalle accuse per omofobia: “Ho accettato tutti per quelli che sono, sempre, nella mia vita. Devo pagare due associazioni e non è un problema perché per me non è una questione di soldi. Spero che li spenderanno per fare cose buone. Ma mi ritrovo in questa situazione pur non essendo questo tio di persona. Ho commesso un errore, riconosco il problema dell’omofobia che esiste nel mondo del calcio. Per me ricevere queste critiche è davvero assurdo, per un errore commesso quattro anni fa. Ho offeso alcune persone, non volendo, ma mi sono scusato più volte. Ho perso la mia causa, ho pagato e va bene così. Non sono d’accordo se ora ci sono persone che cercano di rovinare la mia immagine, dando un’immagine sbagliata e diversa di me”.

Evra, cos’è successo nel 2019? La vicenda che lo condanna

La vicenda che riguarda Patrice Evra è legata al 2019 quando utilizzò la seguente frase, contro il PSG, offendendo la comunità LGBT: “Parigi… siete fr**i”. Frase infelice, della quale Evra si è scusato. L’ex United e Juventus, in ogni caso, ha pagato le conseguenze e ha provato a difendersi, ancora oggi, sulla questione.