Scamacca torna in Serie A: l’arrivo del bomber sblocca tutto

Dopo essere arrivato a Londra in estate per la modica cifra di 36 milioni di euro, Gianluca Scamacca ha deluso ogni sorta di aspettativa non segnando quanto il West Ham ed i suoi tifosi si aspettavano. Per questo il futuro agli Hammers del bomber è italiano è fortemente in bilico, come confermato anche dalle ultime indiscrezioni.

Secondo i media britannici, infatti, il West Ham ha deciso di rispedire in Italia Gianluca Scamacca per puntare su un attaccante ex Serie A a partire dalla prossima stagione che tanto bene sta facendo nel suo attuale club dove, a suon di gol e prestazione da top player, è diventato l’idolo indiscusso della tifoseria.

West Ham: Scamacca bocciato, sostituto e rispedito in Serie A

La stagione del West Ham non sta andando sicuramente come ci si aspettava nell’ovest di Londra. Gli Hammers si trovano infatti in una situazione di classifica abbastanza critica visto che la zona retrocessione dista solo 2 punti.

Per questo motivo la dirigenza del West Ham avrebbe intenzione di rivoluzionare tutto in vista della prossima stagione, andando a sostituire quelle personalità all’interno del gruppo squadra che più di altre quest’anno hanno deluso. Su tutti, oltre al mister David Moyes che ogni giornata rischia l’esonero, c’è Gianluca Scamacca, arrivato fra l’entusiasmo generale della piazza ma che in questa stagione ha messo a segno solo 7 gol in 24 partite.

I numeri sono troppo deludenti per uno pagato la bellezza di 36 milioni di euro. La pazienza nei confronti del bomber italiano in quel di Londra è ormai ai minimi termini, ed è per questo che si alimentano sempre di più le voci che vedrebbero Gianluca Scamacca tornare in Serie A nel prossimo calciomercato estivo, col West Ham pronto a sostituirlo con un ex conoscenza del campionato italiano.

Addio Scamacca: il West Ham pensa ad un ex Serie A

Al momento l’esperienza britannica di Gianluca Scamacca è altamente deludente, ed è per questo che in vista della prossima stagione il West Ham avrebbe messo gli occhi su un attaccante in grado di garantire gol e prestazioni alla squadra, ex conoscenza della Serie A fra l’altro.

Stando infatti a quanto riportato dal fichajes.net, l’ex Fiorentina Pedro, oggi in forze al Flamengo, ha attirato l’attenzione del West Ham in vista del prossimo calciomercato estivo. L’attaccante brasiliano è indicato come il perfetto profilo con il quale rimpiazzare Scamacca, ma portarlo in Premier non sarà affatto semplice.

Secondo dati Transfermarkt, infatti, l’ex Fiorentina dovrebbe valere all’incirca 20 milioni di euro, ma l’impressione è che il Flamengo non lo lasci partire per meno di 40 milioni.

Pedro al West Ham e Scamacca in Serie A: si può

Qualora il West Ham riuscisse a chiudere per l’arrivo di Pedro nel prossimo calciomercato estivo il ritorno di Scamacca in Serie A non sarebbe poi più così utopica. Il giovane bomber italiano è ancora sul taccuino delle dirigenze dei migliori club italiani che, sfruttando il suo delicato momento in Inghilterra, potrebbero concludere un vero e proprio affare la prossima estate.

Chi le più plausibili ad oggi? Sicuramente Napoli e Milan, ma occhio anche all’Inter in caso di addio di Lukaku.