Calciomercato, è già stanco: vuole tornare a casa, la rivelazione

È già stanco di vivere l’esperienza lontano dai propri affetti, è quello che dichiarano dall’estero, sul futuro del calciatore ex Manchester United.

Ha voglia di concludere l’annata e non rinnovare, per far ritorno a casa sua dove andrà a concludere la sua carriera.

È la scelta che arriverà per il giocatore che non ha alcuna intenzione di ritirarsi. Al contrario, il colpo di calciomercato potrebbe arrivare a costo zero per una delle squadre che, in casa propria, lo accoglierebbe a braccia aperte. Per lui si tratterebbe di un ritorno a casa vero e proprio, dopo le esperienze vissute lontano dal proprio paese, per giocare e brillare nei top club d’Europa.

Calciomercato, addio subito: vuole tornare a casa, la notizia

La notizia è che, dopo alcune partite, ha voglia di tornare a casa. Ha giocato, fino ad ora, 12 partite con la maglia del suo nuovo club ma, a fine stagione, andrà verso i saluti.

Qualche gol lo ha pure trovato, sono precisamente 12 le apparizioni con il club turco, trovando 10 presenze e 3 gol in Super Liga turca più un assist. In coppa turca, invece, due apparizioni e un assist.

Parliamo dell’ex calciatore di Valencia, Chelsea e Manchester United. Juan Mata lascerà il Galatasaray per fare ritorno in Spagna, come riferito dai media turchi.

Mercato Galatasaray, Juan Mata ai saluti: ecco dove giocherebbe

Juan Mata pronto ai saluti, via dal Galatasaray a fine stagione e dopo il titolo, che in Super Liga vogliono vincere riportandolo ad Istanbul. Sono i colleghi turchi di Fanatik a riportare le ultime notizie in merito al possibile ritorno in Spagna, a costo zero, per Juan Mata. Il trequartista spagnolo, con avanti ancora alcuni anni della propria carriera, può chiudere la stessa in casa propria, tornando in Spagna. E ad accoglierlo potrebbe essere la squadra di un suo vecchio rivale ai tempi delle sfide contro il Manchester City di David Silva. C’è infatti il Real Sociedad, club nel quale gioca appunto David Silva a poterlo accogliere a fine stagione.

Ultime su Juan Mata: piace anche alla Serie A

Piace anche alla Serie A, ma la destinazione preferita di Juan Mata è legata al ritorno in Spagna, per lui. Perché in Italia ci sono sulle sue tracce, da diverso tempo, Fiorentina e Lazio, con la prima che arriverebbe a fare sul serio per averlo nel tridente di Vincenzo Italiano. Occhio anche alla possibilità Lazio perché, con Maurizio Sarri, andrebbe ad impiegare un ruolo da mezz’ala, nel centrocampo a tre.