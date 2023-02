Calciomercato: De Paul accetta di nuovo la Serie A, scelto il club

Il calciomercato torna ad accendersi per la Serie A con Rodrigo De Paul che è al centro dei possibili trasferimenti. Perché il campionato italiano può riaccogliere l’argentino.

Il giocatore ha intenzione di tornare a giocare con continuità e se non potrà farlo con l’Atletico Madrid allora lo farà altrove, in Italia c’è l’occasione perché diversi club si sono interessati a lui.

Sono anni che i top club italiani pensano al giocatore che ora può svoltare la propria carriera in maniera definitiva. Perché sono 4 le squadre sicure di poterlo accontentare.

Calciomercato: De Paul di nuovo in Serie A

Dopo aver vinto il Mondiale con l’Argentina tutti si sono di nuovo accorti di lui, perché il giocatore ha dimostrato di essere uno dei top player in giro per il Mondo e il fatto di essere diventato campione con la Nazionale in Qatar ha aumentato ancor di più la sua autostima, in particolar modo perché è accaduto con lui tra i protagonisti in positivo. Ma con l’Atletico Madrid non sembra essere mai scattato il feeling giusto con Simeone che non è ancora riuscito ad esaltare il giocatore con la maglia dei Colchoneros. Per questo motivo ora può arrivare un segnale di mercato anche da parte sua. Il futuro di De Paul può essere di nuovo in Serie A.

Il giocatore sa bene cosa può dare e in Italia ha dimostrato già con l’Udinese il suo importante valore. Proprio in Serie A può tornare a fare il protagonista e incidere con continuità, perché ci sono diverse squadre disposte a dare l’ok definitivo per chiudere il trasferimento. Su tutte ci sono 4 società italiane che possono chiudere in vista della prossima estate. Ora il giocatore non è sicuro di continuare con il club di Madrid ed ecco allora che i vari club si stanno muovendo per chiudere l’affare in anticipo sulle altre società interessate.

Serie A: 4 squadre su De Paul

Tra le principali squadre interessate all’acquisto di Rodrigo De Paul ci sono Inter e Milan ma anche Juventus e Roma. In cima alla lista sono proprio le due milanesi che vorrebbero vedere il giocatore vestire la propria maglia, ma occhio anche a quello che accadrà con la classifica finale. La qualificazione in Champions League per il prossimo anno sarà determinante per la scelta di De Paul tra Inter, Milan, Juve e Roma.

Atletico Madrid: il prezzo di De Paul

L’Atletico Madrid ha intenzione di non svendere il calciatore, per questo motivo c’è la possibilità che De Paul torni in Serie A per circa 35 milioni di euro con Inter, Milan, Roma e Juve che aspetteranno con calma la possibile chiusura dell’operazione.