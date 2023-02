Serie A, nuovo infortunio: sostituito subito, le condizioni

Brutte notizie, è successo nel corso del lunch match di oggi. Si è fatto male e, dopo pochi minuti, è stato sostituito.

Dopo soli 11 minuti ha alzato bandiera bianca, costretto al cambio. Ha scosso la testa per comunicare allo staff tecnico di aver bisogno di essere cambiato. Costretto, dopo pochi minuti, a lasciare i suoi compagni di squadra, nella gara che si è giocata oggi nell’anticipo domenicale in questo week-end.

Nuovo infortunio, la tegola è durissima dopo i trascorsi già vissuti dal calciatore che non sarà a disposizione del club chissà per quanto. Ecco cos’è successo in campo.

Altra tegola, nuovo infortunio: chiesto il cambio, tecnico costretto

Sono passati solo 11 minuti dall’inizio della sfida e il calciatore è finito a terra, mandando in apprensione il club d’appartenenza.

È successo in campo e, dopo pochi minuti, il calciatore è stato sostituito. A causa di un nuovo infortunio, la tegola è durissima perché si tratta ancora una volta di un problema fisico per lui, dopo quanto già gli era successo nel corso di questa stagione. Perché per l’esterno italiano si tratta, clamorosamente, di un terzo infortunio nel computo totale di una stagione che è ancora a metà della stessa stagione.

Si tratta di Domenico Berardi, nuovo infortunio per lui. Nel corso di Udinese-Sassuolo ha chiesto il cambio dopo aver sentito nuovamente tirare alla coscia. Sconsolato, l’esterno della Nazionale italiana, non ha potuto continuare la sua partita.

Sassuolo, infortunio Berardi: le condizioni

Nel corso di Sassuolo-Udinese, ha dovuto lasciare il campo a causa di un nuovo infortunio, Domenico Berardi. Il problema si ripresenta ed è di natura muscolare, secondo i primi aggiornamenti si tratterrebbe di unna ricaduta. E teme il peggio Dionisi, a seguito di questa 22esima giornata. Con l’obiettivo di portarsi a casa un risultato favorevole, sembra piovere sul bagnato in casa neroverde. Il calciatore della Nazionale manda in apprensione lo stesso Sassuolo che in questa stagione ha già perso Berardi per un lunghissimo periodo. Sono più i tempi trascorsi fuori dal terreno di gioco, che in campo. Gli emiliani infatti, molto probabilmente, potrebbero far a meno di Berardi ancora per un po’.

Ultime Sassuolo, Berardi KO: i possibili tempi di recupero

Sono ovviamente da valutare i concreti tempi di recupero dall’infortunio di Mimmo Berardi. Il calciatore del Sassuolo ha un appuntamento importante nel prossimo week-end perché, contro gli attuali capolisti in Serie A, rischia di non esserci uno dei migliori interpreti dell’undici di Dionisi. Berardi rischia non solo di saltare questa sfida contro l’Udinese, ma anche la prossima contro il Napoli, al Mapei Stadium.