Monza, Palladino vuole l’Europa: annuncio ai giocatori

Settimo risultato di fila del Monza di Palladino che vince anche 0-1 contro il Bologna di Thiago Motta.

Bologna Monza: le parole di Palladino

Queste le parole di Palladino a Dazn dopo Bologna Monza:

“Io riesco a dare l’opportunità a tuti perché quando giocano dimostrano di meritarsi questa maglia. Siamo stati bravi a limitare tutte le qualità del Bologna, potevamo fare meglio ma nel secondo tempo è stata una partita più sporca. Va dato merito al Bologna che ci ha messo in difficoltà. Contro Thiago Motta sembrava quasi una partita a scacchi. Non è stato facile. Questa vittoria vale mezza salvezza, ci dà grandi motivazioni e stimoli per alzare l’asticella.

Il nostro scudetto è la salvezza, ma in questo momento la squadra ha raggiunto maturità e consapevolezza, ci farà crescere tanto. Dobbiamo essere bravi e concentrati sulla salvezza, possiamo alzare l’asticella. Ora bisogna guardarci in faccia e capire che abbiamo fatto un lavoro straordinario, non sappiamo dove possiamo arrivare, ma bisognerà vedere partita dopo partita. Non ho attriti con Thiago, abbiamo un bellissimo rapporto. Entrambe le panchine ci tenevano a vincerla, è normale che ci siano episodi di campo”.