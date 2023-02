Il Napoli vince ma Spalletti si arrabbia in diretta: cosa è successo

Il Napoli di Luciano Spalletti batte la Cremonese di Davide Ballardini e si tiene il primato. Gli azzurri si impongono 3-0 e vendicano la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia di qualche settimana fa. I grigiorossi, dall’altra parte, giocano un’ottima partita al pieno delle proprie possibilità ma non riescono a fare punti.

Il Napoli continua la striscia positiva di risultati e tiene la distanza abissale dal secondo posto. Per gli azzurri, ora, l’obiettivo Scudetto si fa sempre più vicino ma inizia anche il tour de force con la Champions League che torna in grande stile con la doppia sfida all’Eintracht Francoforte.

Napoli, Spalletti analizza la vittoria con la Cremonese

Al termine di Napoli-Cremonese, Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria dei suoi. Il tecnico si è detto soddisfatto del risultato finale ma ha anche bacchettato la sua squadra per l’atteggiamento visto in alcuni tratti della partita. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

“La disponibilità di tutti i miei calciatori in questo momento è totale. Abbiamo calciatori che sono dei veri professionisti, sono dei bravi ragazzi. Si allenano tutti bene, sono tutti disponibili a dare il massimo per allenare la squadra. Devono essere pronti a distruggersi sul campo per un risultato perché un risultato può fare la differenza”.

Scudetto? “Noi dobbiamo pensare partita per partita. Il fatto che ci facciano pensare che ci sia già qualcosa di vinto, che ci sono cose che andranno da sole, non è così. Noi ragioniamo tramite l’attenzione al dettaglio del giorno dopo. Si mangia col presente, non col futuro“.

Spalletti nervoso con i calciatori del Napoli: le parole

Nonostante la vittoria rotonda contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha anche criticato i calciatori del Napoli.

“La nostra città e i nostri tifosi ci tengono sempre sul pezzo. E tutti sanno che possono succedere cose importanti. Tutti lo percepiscono, ma forse troppo perché nel primo tempo non siamo stati tanto tranquilli nel giropalla come lo siamo di solito. Ci siamo un po’ innervositi su qualche palla persa ed è stato più difficile”.

Napoli Cremonese? “Loro hanno usato la propria tattica, con gli esterni larghi, e ci ha fatto perdere energie dovendo difendere sulle tante palle che hanno messo nella nostra area. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto molto meglio e quando abbiamo fatto girare palla con più ordine ho applaudito perché è quello che dobbiamo fare, è quella la nostra squadra“.

Spalletti esalta Osimhen e il gruppo Napoli

Osimhen? “Ci sono delle cose che non ci devono interessare, e non devono farlo che riguardano roba differente a quella che deve essere la nostra attenzione, ossia le proteste. Stasera c’era un episodio su cui poteva avere una reazione differente, invece i ragazzi sono rimasti tutti ordinati. Quello che ci dà l’arbitro è quello che ci spetta, altrimenti i calciatori si innervosiscono e vanno a pensare di aver avuto degli svantaggi“.

Festa per il compleanno di Kvaratskhelia? “Ora esistono i gruppi su WhatsApp e ieri dopo mezzanotte tutta la squadra gli ha fatto gli auguri, senza aspettare oggi. E questo è il clima che c’è in squadra“.