Calciomercato, beffa Milan: firma con un’altra big italiana

Ultimissime notizie di calciomercato Milan con il calciatore che è pronto a legarsi ad un’altra big del campionato italiano. Una vera e propria beffa per Maldini e la squadra rossonera.

Arriva l’annuncio riguardo il nuovo accordo che il giocatore ha con il club italiano. Ecco svelati tutti i dettagli.

Aggiornamenti di calciomercato relativi al trasferimento del calciatore che ha deciso di proseguire la sua carriera da calciatore in Italia. Il suo futuro è in un’altra big di Serie A che è pronta a prenderlo e a beffare il Milan, ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato: firma con un’altra big, c’è l’Italia nel suo futuro

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a dedicare ampio spazio a questa trattativa di calciomercato che riguardo il giocatore che è pronto ad approdare in un’altra società italiana. C’è l’intenzione, infatti, da parte del club di chiudere per il trasferimento del calciatore che ha deciso di iniziare una nuova avventura in Serie A.

Una vera e propria beffa per il Milan che ha cresciuto il talento. Adesso, al top della sua carriera, è pronto a firmare con i rivali dei rossoneri.

Ecco le ultimissime riguardo la mossa a sorpresa di Marotta che è pronto a chiudere e portare all‘Inter Kessie dal Barcellona nel prossimo calciomercato.

Kessie all’Inter, il progetto dei neroazzurri

La priorità dei neroazzurri è quella di tenere in ordine il bilancio in vista della prossima stagione. Per farlo serviranno delle cessioni da concretizzare entro e non oltre il 30 giugno. Intanto Marotta programma anche le mosse per il mercato in entrate e tra gli obiettivi nell’elenco dell’amministratore delegato c’è anche quello di portare all’Inter Kessie dal Barcellona dopo luglio. L’idea è quella di prenderlo in prestito con eventuale diritto di riscatto.

Il contratto di Franck Kessie al Barça è in scadenza nel 2026. Il centrocampista della Costa d’Avoria è arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Milan. Non si è ambientato in Catalogna ed anche Xavi non apprezza molto il giocatore, ecco perché avrebbe deciso di metterlo alla porta nel corso della prossima stagione. Già durante il calciomercato invernale 2023 era uscita fuori l’idea di scambio tra Inter e Barcellona con Brozovic in Spagna e Kessie in Italia. L’affare, però, non è mai decollato. Non è da escludere che le parti possano ragionare nuovamente a questa ipotesi. Tutte valutazioni che saranno fatte al termine della stagione. Una cosa, però, è certa: Kessie ha voglia di tornare in Italia e l’Inter è pronta a provarci dal prossimo mercato estivo 2023.