Juventus-Fiorentina, l’ex fa discutere: “Ecco per chi mi schiero”

È l’ex di turno, da una parte e dall’altra. Di passaggi dalla Juventus alla Fiorentina se ne sono visti negli ultimi anni, con Vlahovic e Chiesa attuali protagonisti, di una rivalità che c’è da tempo in Serie A.

Ora i viola si trovano in posizioni simili di classifica alla Juventus e, a prendere voce, è proprio l’ex del match che ha rilasciato un’intervista in merito a quello che fu il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus e su come, adesso, vive la rivalità. Nato come tifoso della Fiorentina, hanno fatto discutere sul web alcuni sui commenti che non sono stati accettati da parte dei suoi vecchi tifosi, che hanno commentato sul web quelle che sono le sue parole sulla sfida di quest’oggi.

Oggi vanno in campo all’Allianz Stadium, Juventus-Fiorenitna. Ai microfoni di Diretta.it ha parlato di quella che è la sfida tra le due compagini in Serie A.

Fanno discutere le parole del doppio ex di Juventus-Fiorentina che, nel giorno del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono state ben accolte dai suoi vecchi tifosi.

Ha giocato da una parte e dall’altra della rivalità che si vive tra le due tifoserie, schierandosi prima da giocatore viola e poi da bianconero. Quello che era destinato a diventare uno dei talenti principali del calcio italiano, si è trovato oggi a vincere un Europeo comunque da protagonista, per poi scegliere di andare al Toronto, al termine della stagione scorsa.

Direttamente dal Canada, dove prepara il campionato della Major League Soccer con il Toronto, ha parlato Federico Bernardeschi: quelle che seguono, sono infatti le sue parole.

“Ho vissuto molto serenamente il mio addio alla Fiorentina. Qualcuno ha fatto striscioni, ma niente di che. I tifosi a volte giudicano, ma neanche sanno come vanno veramente le cose. Ci sonno alcune cose, infatti, che racconterò un giorno. Adesso non si sanno, ma io non ho bisogno di togliermi alcun sassolino dalla scarpa. Ho sempre detto la verità. Quando ho giocato la prima al Franchi da ex è stata un’emozione unica, sono sicuramente più schierato per la Juventus ora. Sarà sempre bella una sfida tra Juve e Fiorentina, credo che i bianconeri abbiano più chance di portarla a casa oggi. Penso che alla fine vincerà la Juve, magari grazie al colpo di qualche giocatore”.

Bernardeschi, futuro in Italia? Porte chiuse alla Fiorentina

Non hanno preso bene le dichiarazioni di Bernardeschi, i tifosi della Fiorentina. E hanno chiuso tutte le porte al giocatore stesso che, di fronte ad un ritorno in Serie A, non sarà alla Fiorentina che vedrà il proprio domani.