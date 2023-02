Esonero in caso di sconfitta: il club ha deciso

Aggiornamenti importanti che riguardano l’esonero dell’allenatore in caso di sconfitta. La società ha perso la pazienza e ora non può permettersi di perdere altri punti dalla zona Europa.

Il club potrebbe decidere già nelle prossime ore di cambiare guida tecnica affidando ad un nuovo allenatore le sorti della squadra per il finale di stagione.

Ci sono importanti notizie che riguardano proprio la decisione che sarà presa nelle prossime ore. Perché a momenti si deciderà il futuro del tecnico che rischia grosso.

Calciomercato: esonero a fine partita

La partita di oggi sarà decisiva per l’allenatore che sembrava aver preso in maniera buona le redini della squadra. Ma niente da fare. Perché l’addio di Unai Emery ha scosso il mondo del Villarreal nei mesi scorsi, con il tecnico che è stato acquistato a stagione in corso dall’Aston Villa. Una scelta che non tutti hanno capito in Spagna, visto che lo scorso anno il club ha raggiunto una semifinale di Champions League storica con il proprio allenatore dopo aver buttato fuori Juventus e Bayern Monaco tra Ottavi e Quarti.

Quest’anno in Europa League stava dominando il girone e in campionato lottava per le prime posizioni d’Europa, poi la scelta di andare via con il Villarreal che ha scelto Quique Setien in panchina come nuovo allenatore. Ma non c’è grande fiducia attorno all’ex allenatore del Barcellona che proprio con il suo passato dovrà fare i conti per tenere salda la sua panchina. E’ messo in discussione il lavoro dell’esperto allenatore che dopo due sconfitte consecutive è tornato a far parlare di se e di un possibile licenziamento. Infatti, nella partita Villarreal Barcellona Quique Setien rischia l’esonero.

Villarreal Barcellona: Quique Setien a rischio esonero

Non potrà permettersi di sbagliare l’allenatore. Perché la società non vuole perdere altri punti dalla zona Europa e ha intenzione di restare attaccato al gruppone per lottare fino alla fine. Al momento il Villarreal è fuori dall’Europa con l’ottavo posto ma con 31 punti, distano soltanto 1 punto la zona Conference League, 3 l’Europa League e 4 la Champions con il quarto posto occupato dall’Atletico Madrid a 35 punti.

Stasera si gioca Villarreal Barcellona e Quique Setien può giocarsi il posto in panchina con un possibile esonero. A fine partita, in caso di altra sconfitta, la società farà delle valutazioni sul futuro dell’allenatore per capire come andrà a finire la sua posizione.

Villarreal: nuovo allenatore

Al momento non circolano nomi per un nuovo allenatore del Villarreal al posto di Quique Setien. L’attuale tecnico rischia l’esonero ma non è detto che la sconfitta lo possa portare via dall’attuale panchina. La società valuterà diverse situazioni al termine di questa giornata di campionato. Si attendono le prossime ore per caprie come finirà questa vicenda.