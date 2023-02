Contatti per Klopp: è già tutto deciso, via il tecnico italiano

Via il tecnico italiano, sembra già tutto deciso. I contatti sono diretti da parte della società, pronta a prendere Jurgen Klopp e affidargli la guida tecnica della società, dalla panchina, dandogli libero spazio su quello che sarà il progetto tecnico da portare avanti.

Ci sarebbero infatti stati già dei contatti per il tecnico tedesco che, nella prossima stagione, quasi sicuramente dirà addio al Liverpool.

Il motivo è legato ai problemi che sono emersi ai Reds, il ciclo a Liverpool sembra finito dopo alcune scelte che non hanno convinto la società e dunque sarà liberato a fine stagione. E c’è una società pronta, dopo i contatti avuti, ad affidargli la panchina del proprio club.

Klopp in panchina, via un tecnico italiano: tutto deciso

Contatti in corso per Jurgen Klopp, sarà scelto lui per la panchina. Via il tecnico italiano, la decisione è presa per il futuro della squadra, con l’obiettivo di tornare a continuare a primeggiare, non solo in Europa, ma anche in terra Nazionale.

È la scelta del presidente che scenderà in campo in prima persona, con i contatti vissuti con l’allenatore tedesco, per averlo subito in panchina nella prossima stagione.

A prendere Jurgen Klopp sarà il Real Madrid, i contatti in corso sono con i Blancos. Florentino Perez sarà infatti pronto a separarsi da Carlo Ancelotti, tecnico che dopo aver vinto il Mondiale per Club, potrebbe scegliere altre strade per il futuro.

Liverpool, addio Klopp: il futuro è al Real Madrid

A riportare le ultime notizie legate al futuro di Jurgen Klopp, prossimo allenatore del Real Madrid, sono i colleghi de El Nacional. Al termine di questo campionato, il Real Madrid punterà tutto su Klopp, chiudendo così un duplice ciclo. Perché il discorso vale sia per il tedesco al Liverpool che per Ancelotti al Real, con il tecnico italiano che verrebbe mandato via a causa della sua voglia di viversi una nuova esperienza. C’è rottura tra Liverpool e Klopp, discorso che può definirsi analogo per “Re Carlo”, che cercherà successo altrove.

Ancelotti in Nazionale, al suo posto arriva Klopp: le ultime

Secondo le ultime informazioni che arrivano su Ancelotti e sul Real Madrid, i Galacticos avrebbero già scelto per il proprio futuro. In panchina, al Real Madrid, arriverebbe appunto il tecnico tedesco. Nel futuro dell’allenatore italiano, invece, ci sarebbe un’ipotesi legata alla Nazionale. Il Brasile non ha dimenticato l’idea di averlo come CT della federazione, per un progetto che può portare al Mondiale.