Calciomercato: Zaniolo Galatasaray, svelata la verità

Il mercato di gennaio ha portato alla cessione di Zaniolo che dalla Roma è passato al Galatasaray, ora è svelato anche il motivo di questa scelta.

Perché il talento italiano ha lasciato la Serie A con l’obiettivo di tornarci il prima possibile, già ha un accordo con la prossima società.

Restare a Roma sarebbe stato controproducente per lui e il club capitolino, visto che sarebbe rimasto fuori rosa fino al termine della stagione, perdendo valore economico e forma per il prossimo anno.

Calciomercato: Zaniolo sceglie il Galatasaray, il motivo

Ha trovato la squadra che cercava il giocatore italiano che ringrazia il suo agente per l’ottimo lavoro svolto nelle ultime ore di mercato. Perché, mentre era chiusa la sessione di acquisti in quasi tutta Europa, c’è stata l’occasione in Turchia dove il mercato chiudeva l’8 febbraio. Ed è stato lì che il procuratore di Zaniolo ha portato il suo assistito a firmare con il Galatasaray, ma mettendo le cose in chiaro con la società turca. Un piacere reciproco dove tuti sono stati accontentati: la Roma che ha incassato quasi 25 milioni in una situazione scomoda, il giocatore che avrà l’occasione di giocare con un top club e poi tornare in Italia (vista la clausola) e il Galatasaray che ha investito in un talento che può dare tanto in questo finale di stagione per poi rivenderlo ad un prezzo più alto.

Infatti, nel contratto tra Zaniolo e il Galatasaray è presente una clausola rescissoria per liberarlo. La cifra è di 35 milioni per la prossima estate, che scenderebbe a 30 nel 2024 e 25 nel 2025. Un ottimo affare per il club turco che farà una plusvalenza con il giocatore. Perché già la prossima estate sembra che ci sarà l’addio del giocatore che sarà solo di passaggio in questi mesi in Turchia, visto che c’è il Milan dietro il trasferimento di Zaniolo al Galatasaray.

Milan: accordo con Zaniolo

Il Milan aveva l’accordo con Zaniolo già a gennaio, con il calciatore deciso a tornare a Milano dopo le giovanili con l’Inter. Il giocatore vuole indossare la maglia rossonera e crescere sotto le indicazioni del suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Non è stato facile prenderlo a gennaio e quindi tutto rimandato in estate, con la speranza di arrivare in Champions League e avere un incasso buono da poter investire.

La clausola chiesta da Zaniolo al Galatasaray è proprio grazie al Milan e questo accordo che c’è tra le parti, perché i rossoneri sono la prima scelta del giocatore e dovranno solo presentarsi dal club turco il prossimo anno per chiudere l‘affare. Il giocatore non vede l’ora di tornare in Serie A e riscattarsi dimostrando il proprio valore.

Milan: Zaniolo anche senza Champions

Bisognerà capire come potrà investire il Milan per Zaniolo, ma c’è la certezza che il giocatore voglia indossare la maglia del Milan a prescindere dalla competizione europea che giocherà la squadra rossonera il prossimo anno.