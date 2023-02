Calciomercato Milan: l’annuncio sul nuovo bomber, Maldini ha scelto

Novità per il Milan con Maldini che ha già bloccato il futuro bomber. C’è l’accordo, ecco tutti i dettagli.

Ultimissime notizie di calciomercato con il Milan protagonista. Ecco cosa sta succedendo.

La vittoria in campionato di venerdì scorso contro il Torino ha ridato morale ed entusiasmo al Milan. I tifosi sono tornati ad esultare dopo un periodo non proprio facile. Il cambio tattico di Stefano Pioli, che ha deciso di passare alla difesa a 3, sta dando i suoi frutti. Intanto arrivano delle nuove novità riguardo il prossimo calciomercato dei rossoneri. Maldini ha già bloccato un nuovo bomber per la prossima stagione.

Calciomercato Milan: scelto il nuovo attaccante, ecco chi arriva

Le prestazioni non proprie convincenti di Origi hanno convinto il Milan che nel prossimo calciomercato estivo 2023 prenderà un nuovo attaccante.

In attesa di capire il futuro di Giroud ed Ibra, che hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Maldini è pronto a portare al Milan Okafor del Salisburgo. A riportare la notizia è calciomercato.com che svela gli ultimi dettagli riguardo questo acquisto che serve a migliorare il reparto offensivo dei rossoneri per la prossima stagione. Il classe 2000 svizzero è il profilo ideale, per caratteristiche tecniche e fisiche ed anche di prospettiva.

Calciomercato: su Okafor Milan in prima fila

Ultime notizie di calciomercato Milan. Maldini e Massara in questi ultimi giorni hanno avuto nuovi contatti con gli agenti di Okafor. Lo svizzero di proprietà del Salisburgo è un serio candidato a vestire la maglia dei rossoneri per la prossima stagione. Nonostante gli interessi che arrivano dalla Premier, il classe 2000 avrebbe dato priorità ai rossoneri che hanno intenzione di puntare su di lui la prossima stagione per rinforzare l’attacco che necessità di un colpo. Le prestazioni deludenti di Origi, infatti, hanno convinto il club che nella prossima sessione vuole chiudere per un nuovo bomber che andrà a completare il reparto insieme a Giroud che dovrebbe rinnovare per un’altra stagione il suo contratto con i rossoneri.

Milan, ecco quanto costa Okafor: svelato il prezzo

L’attenzione della Premier e non solo hanno fatto alzare la valutazione di Okafor. Il Milan, adesso, per prenderlo dal Salisburgo la prossima stagione dovrà investire non meno di 30-35 milioni di euro. I numeri, però, sono tutti dalla parte del giocatore che è considerato un grande talento. Attualmente ha collezionato, in tutte le competizioni, ventiquattro presenze con dieci gol e tre assist. Un rendimento che, comunque, conferma le doti del ragazzo che ha un futuro roseo. Ecco perché il Milan ha intenzione di chiudere in fretta questa pratica e spera di poter abbassare la cifra richiesta dal Salisburgo. A giocare a favore dei rossoneri il fatto che Okafor è in scadenza nel 2024: ciò, in un certo senso, potrebbe creare qualche vantaggio a Maldini che spera di chiudere a 20-25 milioni di euro per il suo arrivo.