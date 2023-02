Milan, stretta di mano per luglio: arriva il vecchio pallino

Il calciomercato del Milan è già proiettato verso il futuro. La situazione in classifica non è come ci si aspettava e ha scontentato i tifosi, che pensavano di poter raddoppiare la posta in palio rispetto all’anno scorso e vincere il 20esimo Scudetto. Stefano Pioli non riesce più a dare la stessa energia alla squadra e i risultati dell’ultimo periodo ne sono la prova.

Il Milan sta iniziando a studiare per la prossima estate. I tifosi hanno già chiesto cambiamenti importanti in rosa. Vogliono calciatori che siano più pronti a vincere, più forti mentalmente e meglio messi in campo.

Calciomercato Milan, Maldini a colloquio con un vecchio pallino

Il futuro in casa Milan è tutto da scrivere. Ci sono calciatori che possono dire addio alla fine della stagione e molti altri che potrebbero arrivare. Ma la sensazione è che ci saranno a profondi cambiamenti nella rosa di Stefano Pioli. Ora tutti i top dei rossoneri sono nel mirino delle critiche. I tifosi chiedono cambiamenti immediati, sono tutt’altro che felici dell’atteggiamento in campo e hanno criticato ferocemente la squadra.

Le sconfitte nei derby e l’uscita di scena dallo Scudetto con molti mesi di anticipo ha provocato la rabbia dei tifosi del Milan. I rossoneri sono ad una distanza insormontabile dal Napoli capolista e lo Scudetto è diventato vera e propria utopia.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan è tornato sulle tracce di un vecchio pallino di Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, Maldini ci riprova per Grillitsch: le ultime

Il Milan è di nuovo sulle tracce di Florian Grillitsch. Il centrocampista dell’Ajax si è trasferito la scorsa estata in Olanda ma ha firmato un contratto annuale. Dopo l’Europeo giocato a grandi livelli si era parlato di lui anche per la Serie A e per i rossoneri, che cercavano un nuovo centrocampista.

Il suo futuro all’Ajax, però, è già in bilico. Ha il contratto in scadenza nel 2023 e secondo De Telegraaf il club olandese ha qualche dubbio sul rinnovo.

Grillitsch aveva firmato da svincolato un contratto annuale con opzione di rinnovo di altri due anni a favore della società. Le sue condizioni fisiche sfortunate in questa annata, però, stanno facendo riflettere i “lancieri” che potrebbero decidere di non attivare l’opzione e lasciarlo partire a parametro zero.

Milan su Grillitsch: se non rinnova, assalto a luglio

Il futuro di Grillitsch potrebbe essere al Milan che lo aveva cercato lo scorso calciomercato estivo. Ma solo se non dovesse rinnovare con l’Ajax si potrà affondare il colpo. Maldini lo stima come centrocampista e ha l’età giusta – è nato ad agosto 1995 e compirà 28 anni – per potersi prendere le redini della squadra rossonera.

Il centrocampista andrebbe a rinforzare le idee e i muscoli della squadra di Pioli e per questo Maldini sta provando a capire già ora la situazione sul futuro.