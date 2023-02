Zaniolo e Mourinho, Tiago Pinto svela tutto: lo ha detto in diretta

Nel corso del pre-partita di Lecce-Roma, ha preso voce Tiago Pinto. Al centro delle questioni il futuro di Mourinho, non esente da critiche e da voci di mercato, che lo vedono lontano dalla dal club giallorosso.

Ha voluto chiarire ancora una volta tutto, parlando della sua posizione in merito ai fatti recenti in casa Roma.

La Roma ha perso Zaniolo di recente e ne ha parlato il ds Tiago Pinto. Ma al centro delle discussioni c’è il futuro di Mourinho e, ai microfoni di DAZN, ha parlato così il ds portoghese.

Roma, parla Tiago Pinto: su Zaniolo e Mourinho

Ha parlato sia su Zaniolo che su Mourinho, il ds della Roma, Tiago Pinto. Alti e bassi quelli vissuti dalla Roma nel recente periodo, con la posizione di classifica che però non sfavorisce gli obiettivi di stagione dei giallorossi, con Mourinho che vuole piazzarsi in Champions League, a prescindere da cosa accadrà poi a fine stagione, per il suo futuro.

In campo scende la Roma oggi, con l’obiettivo di continuare la corsa alla Champions, considerando anche quella che è stata la vittoria del Milan nella serata di ieri, contro il Torino.

Tiago Pinto ha parlato di Zaniolo e Mourinho e, quelle che seguono, sono le parole rilasciate a DAZN.

Le parole di Tiago Pinto su Mourinho

Le parole di Tiago Pinto sono chiare, in merito ai temi che anticipano Lecce-Roma: “Dicono che non parlo, mercoledì l’ho fatto per 35 minuti, parlando anche di Mourinho. Avevo piacere di parlare oggi di Lecce e di Corvino, il miglior direttore sportivo d’Italia, invece mi chiedete ancora le stesse cose di mercoledì. Non c’è bisogno di avere pressioni, Mourinho è un leader ed è il nostro leader. Siamo tutti sulla stessa barca, per portare avanti i nostri obiettivi. La Champions è un obiettivo di diverse squadre, noi oggi dobbiamo preoccuparci del Lecce”.

Tiago Pinto su Zaniolo: le parole prima di Lecce-Roma

È tornato a parlare anche di Zaniolo e di mercato, rispondendo alle domande dei colleghi di DAZN, nel pre-partita di Lecce-Roma. Ecco cos’ha detto Tiago Pinto: “Zaniolo ci ha bloccato il mercato? La verità è che ce lo ha bloccato e anche tanto, adesso però tocca andare avanti. Nel mio ruolo ho il compito di non lamentarmi e non trovare scuse, dobbiamo farci forza e continuare per la nostra strada”.