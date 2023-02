Lazio: Immobile non sta bene, Sarri racconta tutto

La Lazio di Sarri esce sconfitta 0-2 all’Olimpico nello scontro diretto per la Champions League contro l’Atalanta. Una battuta d’arresto che costa la squadra l’esclusione dalla Champions al momento.

Lazio Atalanta: le parole di Sarri

Maurizio Sarri è intervenuto dopo Lazio Atalanta ai microfoni di Dazn:

“Abbiamo avuto le occasioni per metterli in difficoltà e abbiamo perso lucidità. E’ stata una battaglia persa, ma ci sono tante partite ancora e sarà molto lunga. Abbiamo perso brillantezza con i giocatori che ci fanno la differenza, la squadra è andata in confusione dopo il 2-0 loro. Dispiace aver preso il secondo gol in un momento di partita dove sembrava che li avessimo messi in difficoltà, nel finale ogni palla persa creava presupposti per loro. Non sono preoccupato, ma solo ritrovare condizione e brillantezza nei migliori uomini. In questo momento abbiamo la capacità di far riposare qualcuno in avanti. Immobile da 6 mesi fa 15 giorni in campo e 20 in infermeria, non sta avendo continuità”.