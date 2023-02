Calciatore punito: 1,6 milioni di multa, il motivo è grave

Incredibile quanto accaduto per il giocatore che ora deve fare i conti con il proprio club, andando a pagare una multa davvero salata che può incidere sul rapporto tra le parti.

Perché è stata colpa del giocatore, che al momento ha accettato la decisione di pagare la multa, ma la cifra potrebbe averlo sorpreso, ora bisognerà capire come andrà a finire la vicenda.

Di sicuro non c’è possibilità che la multa non venga pagata o che possa essere dimezzata, sicuramente il giocatore non si aspettava il pugno duro del club per questa vicenda.

Calcio: giocatore multato, il motivo

Una multa davvero molto alta che è pari a circa 1 mese di stipendio annuo del giocatore. Il club crede di essere stato anche abbastanza clemente con il proprio giocatore per il danno che è andato a creare. Perché dopo i Mondiali in Qatar con la Germania il portiere Manuel Neuer si è infortunato nel mese di dicembre sugli sci, riportando una grave frattura alla gamba. Necessaria l’operazione immediata che lo costringerà a restare fuori per tanti mesi. Infatti, si è conclusa in anticipo la stagione per lui. Ora non c’è più possibilità di vederlo in campo quest’anno.

E’ per questo motivo che il Bayern Monaco ha deciso di multare Neuer per il grave infortunio che si è procurato. Un danno forte per la stagione in corso visto che il portiere esperto non poteva sciare nelle vacanze post Mondiale per evitare appunto infortuni come scritto da contratto. Questo ha costretto la società ad intervenire sul mercato, infatti, il club ha dovuto acquistare per circa 8 milioni di euro un altro portiere: Sommer arrivato dall’ Borussia Monchegladbach.

Bayern Monaco: multa Neuer, le cifre

Ora Manuel Neuer dovrà pagare una multa da 1,6 milioni di euro da parte del Bayern Monaco per l’infortunio che si è causato sugli sci e che ha fatto concludere in anticipo la stagione dell’esperto portiere.

Un infortunio quello di Neuer che danneggia il Bayern Monaco e anche se stesso. Perché ora dovrà restare fuori per diversi mesi e questo gli farà inevitabilmente perdere la forma, alla sua età potrebbe essere un problema rientrare da un grave infortunio.

Bayern Monaco: niente rinnovo per Neuer

Al momento Neuer vanta 488 presenze con la maglia del Bayern Monaco e il suo obiettivo è quello di superare le 500 presenze. Potrà farlo la prossima stagione visto che ha ancora un altro anno di tempo almeno. Il portiere quest’anno farà 37 anni e ha un contratto in scadenza 2024.

Difficile pensare che il Bayern Monaco decida di rinnovare ancora Neuer che percepisce un ingaggio molto elevato. Ancor di più le parti si allontanano dopo che il club ha investito su un nuovo portiere dopo questa vicenda dell’infortunio sugli sci.