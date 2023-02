Napoli, non si è allenato: tegola nella rifinitura

Nel giorno di vigilia del posticipo tra Napoli-Cremonese, c’è un problema a Castel Volturno.

Al Centro Tecnico, Luciano Spalletti non ha a sua disposizione e agli ordini dei suoi allenamenti, uno dei calciatori che a quanto pare, rischia di restare fuori dalla convocazione per il match nel quale, la capolista in Serie A, vuole continuare ad allungare. Poteva essere l’occasione del Napoli, con lui in campo, ma le cose sembrano compromettersi per il suo utilizzo.

Il Napoli ha comunicato l’assenza del suo giocatore nel giorno che anticipa Napoli-Cremonese, gara che si disputerà domenica sera al Diego Armando Maradona.

Napoli, problema al Centro Tecnico: assente all’allenamento

Il Napoli dovrà fare probabilmente a meno di uno dei suoi calciatori, che era candidato ad un posto da titolare per la sfida contro la Cremonese.

Con la Champions League anche alle porte, le cose si complicano per lui, col Napoli che però ha svelato il reale motivo della sua assenza quest’oggi a Castel Volturno, nell’ultimo giorno che anticipa la delicata sfida che sarà domenica sera al Maradona.

Delicata perché non è da dimenticare la sconfitta in Coppa Italia, di recente, che ha portato all’eliminazione dalla stessa Coppa, sui calci di rigore e al Maradona, proprio del Napoli contro la Cremonese. Sarà “rivincita” del Napoli, che però a quanto pare non potrà contare su Tanguy Ndombele. Il giocatore francese rischia di restare out dalle scelte a causa del mancato allenamento di quest’oggi al Centro Tecnico.

Napoli, out Ndombele: non convocato con la Cremonese?

Il Napoli ha annunciato il report d’allenamento quest’oggi a Castel Volturno, prima delle parole che poi sono arrivate in conferenza stampa da parte di Luciano Spalletti e che portano alla sfida di domenica sera contro la Cremonese. Nel giorno di vigilia di Napoli-Cremonese, la notizia sulla possibile assenza di Ndombele. Il centrocampista ex Lione e di proprietà ancora del Tottenham, in attesa del riscatto del Napoli che potrebbe comunque arrivare a fine stagione, probabilmente non sarà convocato contro la Cremonese. Il motivo dell’assenza dall’allenamento è per motivi familiari. Il giocatore, inoltre, non si era allenato già nel corso della settimana.

Ultime Napoli, Ndombele out dalle scelte: la probabile formazione contro la Cremonese

Il Napoli, dunque, dovrà fare a meno di Ndombele, ma non sarà l’unica “mancata rotazione” negli azzurri. Spalletti vorrà andare verso i suoi fedelissimi, senza stravolgere troppo la formazione, per non incappare in potenziali errori da commettere, di fronte a quelli che dovranno essere i tre punti da trovare, per dare continuità e compiere un ulteriore passo verso l’obiettivo Scudetto. Quelle che seguono, in ogni caso, sono le probabili formazioni di Napoli-Cremonese.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

CREMONESE (3-5-2) Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan. Allenatore: Davide Ballardini.