Atalanta: Musso sfida Immobile, sa il suo segreto

Lazio Atalanta è il posticipo serale del sabato della 22esima giornata di Serie A. Una partita che si preannuncia spettacolare dove si incrociano il calcio di Sarri e quello di Gasperini, che in Italia e in Europa sono riusciti a lasciare il segno.

Lazio Atalanta: le parole di Musso

Ai microfoni di Dazn prima di Lazio Atalanta ha parlato Musso:

“Ci prepariamo sempre per fare il massimo contro i grandi attaccanti come Immobile. Lui è un grande bomber del nostro campionato, ma io ho grande fiducia nei miei compagni di squadra e nel mister. Per questo motivo sappiamo come affrontarli”.