Juventus, nuovo infortunio: l’annuncio di Allegri in conferenza

Novità in vista della partita di campionato Juventus Fiorentina. Ecco la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che annuncia un nuovo infortunio.

Brutta tegola per la Juventus che deve fare ancora a meno del giocatore che non sarà a disposizione per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Ecco l’annuncio di Allegri in conferenza stampa.

Conferenza stampa Allegri: le parole dell’allenatore della Juventus

Partita importante per la Juventus che alle ore 18 di domani affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione.

“Domani sarà una partita complicata, differente dalle ultime che abbiamo giocatore. La Fiorentina è una squadra che lotta e corre, pressa. Per questa ragione servirà tanta pazienza ed ordine. Rabiot? Ha 27 anni, ha raggiunto la sua maturità. Domani sarà della partita e giocherà”.

Soddisfatto di questo percorso? “Dobbiamo stare sereni e concentrarci sul campionato, dobbiamo raggiungere chi è davanti a noi. Dobbiamo fare un passo alla volta, la squadra sta lavorando bene però dobbiamo migliorare partita dopo partita. Cosa serve contro la Fiorentina? La migliore prestazione per batterli”.

“Formazione? Non ho ancora deciso riguardo il tridente Di Maria-Chiesa-Vlahovic. Domani mattina deciderò chi far giocare”

Infine Allegri si è soffermato anche sul centrocampista della Juventus Pogba che ha subito un nuovo infortunio. Una vera e propria tegola visto che non sono stati resi noti neanche gli eventuali tempi di recupero. Il tecnico dei bianconeri ha fatto il punto nel corso della conferenza stampa spiegando che purtroppo la situazione, ad oggi, è abbastanza critica e che non ci sono certezze circa il suo ritorno in campo.

Juventus: infortunio Pogba, le parole di Allegri

“E’ reduce da un infortunio al menisco, è un percorso normale il suo. Finché il ginocchio non si assesta ha dei fastidi ogni tanto. Devo dire che lo stanno seguendo bene e anche lui si impegna tanto ma ad oggi non è a disposizione”.

Juventus, quando torna Pogba: parla Allegri

“Non sta bene. Domani Pogba non sarà convocato, in questo momento è fermo per infortunio. A me dispiace però la realtà è questa qui. Lui lavora ogni giorno per tornare a disposizione, però non ci sono ancora notizie certe riguardo il suo ritorno in campo. Vediamo fra venti giorni, però non è sicuro nulla. Non lo sappiamo. Viviamo alla giornata”.

Infine, sugli altri infortunati: “Giovedì sera ritornerà Bonucci che sarà a disposizione per la partita contro il Nantes, lunedì tornerà ad allenarsi con il resto della squadra. Milik? Il suo recupero è ancora lontano così come per Kaio Jorge”.